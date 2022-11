Boris Izagurre, arrepentido de cargar públicamente contra su amiga Tamara Falcó

Mucho ha llovido desde que Tamara Falcó se viera envuelta en una complicada polémica a raíz de su intervención en un congreso ultracatólico sobre las familias. La marquesa de Griñón entonó unas declaraciones que se malinterpretaron y que parecían ir en contra de la comunidad LGTBIQ+. Sus palabras fueron muy criticadas, incluso por algunos de sus más íntimos amigos, como Boris Izaguirre.

“Me han llamado del programa ‘Sálvame’ para saber mi opinión sobre la participación de Tamara Falcó en una cumbre de familias ultracatólicas en México. En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea”, señaló entonces el escritor.

Poco después, Tamara Falcó salía del paso asegurando que sus palabras no iban dirigidas contra el colectivo LGTBIQ+, sino que se refería a la infidelidad de su expareja, Íñigo Onieva, cuando hablaba de las diferentes formas de hacer “el mal”. Ahora, Boris Izaguirre se ha querido disculpar públicamente con su amiga, reconociendo que tendría que haber hablado con ella en privado en lugar de dedicarle una reprimenda ante los ojos de todo el mundo.

Boris Izaguirre asiste a la entrega de los Premios Woman que celebra su sexta edición coincidiendo con el 30 aniversario de la revista FOTO: José Ruiz Europa Press

“Hubiera preferido no escribir ese artículo porque no creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público, y me arrepiento de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono. Luego hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación, ni tanto paterna como materna, tenga una actitud de esa forma”, ha explicado Boris Izaguirre ante la prensa.

Además, el venezolano ha aprovechado la ocasión para romper una lanza a favor de su amiga y la forma en que ha gestionado el escándalo de su ruptura con Íñigo Onieva tras la sonada infidelida: “Tamara ha hecho algo muy increíble y loable que es transformar una situación que podría parecer una víctima y ha salido gloriosa y airosa, y hay que tener un inmenso respeto por ella. La veo muy centrada y muy valiente, y lo único que puedo decir de ella es que todo lo hace bien”.