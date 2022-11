Fabiola Martínez, más picante que nunca: “Voy a sacar a la dominatrix que llevo dentro”

Una nueva Fabiola Martínez ha nacido desde que se divorció de Bertín Osborne. A pesar del dolor inicial que siempre supone una ruptura, la venezolana ha conseguido pasar página y ahora celebra encontrarse en una de las mejores etapas de su vida. Aunque descarta comenzar una nueva relación sentimental y pasar por el altar una vez más, reconoce que tiene ganas de pasarlo bien y se muestra encantada de gustar a los hombres. “Todo el mundo piensa que soy como la madre Teresa de Calcuta, pero últimamente me digo que voy a sacar la dominatrix que llevo dentro”, señala ante la prensa.

Al parecer, desde que experimentó un subidón de autoestima, Fabiola Martínez se ha convertido en el blanco de todas las miradas, una situación con la que parece encantada. “No estoy cerrada a nada, estoy feliz. Ahora mismo estoy fenomenal conmigo misma, pero me dejo querer, eso sí... Creo que como me he venido arriba y estoy un poquito... Me lo notan y me dicen cosas que me adornan el oído, y yo me río y me lo paso bien”, explica divertida. De momento, se encuentra cómoda en su recién adquirida soltería, y no tiene prisa a la hora de volver a encontrar el amor.

Fabiola Martínez asiste a la entrega de los Premios Woman que celebra su sexta edición coincidiendo con el 30 aniversario de la revista FOTO: José Ruiz Europa Press

De hecho, su objetivo principal en esta nueva etapa que atraviesa es centrarse en las pasiones que tuvo que ir dejando por el camino a raíz de su matrimonio con Bertín Osborne y los hijos que tuvieron en común. “He tenido la suerte de volver a encontrarme con algunos objetivos, de otra manera, y la madurez te permite encajarlo de otra forma. Yo dejé la medicina y eso es algo que siempre he tenido ahí y sin embargo, estoy muy ligada al mundo de la medicina por Kike. Son otras formas de irte quitando ese gusanillo”, señala la venezolana, con una sonrisa de oreja a oreja.