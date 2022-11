Fabiola Martínez: “Quiero estar en la lista de solteros siempre”

Fabiola Martínez está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales y sentimentales. La exmujer de Bertín Osborne se ha convertido en una de las colaboradoras del programa ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3 y está sacando su lado más natural y divertido en la pequeña pantalla. Ayer, 11 de noviembre, fue el día de los solteros y esta fecha se convirtió en uno de los temas de discusión de la tarde del espacio. Como era de esperar, los compañeros de Fabiola Martínez no dudaron en preguntarle sobre su situación sentimental en estos momentos, a lo que ella no dudó en contestar.

“Yo quiero estar en esa lista siempre. Quiero estar en la lista de solteros toda la vida ya. Yo no quiero amor, yo quiero diversión”, dijo entre risas. Fabiola Martínez, un poco sonrojada, dejó bien claro que no está abierta al amor y que está viviendo un momento muy feliz tras superar su relación con Bertín Osborne. Tras esta declaración, los demás colaboradores quisieron indagar en su vida como soltera y le preguntaron cuándo había sido la última vez que había estado en la intimidad con un hombre. Nerviosa y sin parar de reírse, no pudo reconocer cuándo había sido pero si confesó que se había besado con un hombre hace poco. “Me han robado un beso. Hace poco me fui a bailar, yo no necesito Tinder. Me fui a bailar y cuando estaba mirando mi Instagram me estaban pidiendo salir y son más pequeños que yo” dijo acalorada.

Fabiola Martínez FOTO: Jose Velasco Europa Press

Fabiola Martínez a sus casi 50 años está viviendo un nuevo renacer. Después de su separación con Bertín Osbone, la venezolana ha vuelto a resurgir y está atravesando por una de sus mejores épocas personales y laborales. Inmersa en su asociación, ha sacado hueco para convertirse en tertuliana junto a Sonsoles Ónega, un proyecto que le hacía muchísima ilusión. Ahora, en la madurez, se encuentra más viva que nunca y tiene muchas ganas de salir, gustar y divertirse. “Las cosas por las que he pasado te van quitando ese poquito de tener ese punto de niña o infantil, despreocuparte de las cosas y permitirte ser un poco niña, no pensar lo que van a decir y no darle muchas vueltas a las cosas. Eso lo había perdido y, poco a poco, lo voy recuperando. Me esfuerzo por intentar otra vez no ponerme tantas barreras y dejarme llevar un poquito más, y la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal”, aseguró hace unas semanas a los medios.