Fabiola Martínez renace a los 50: “Me gusta gustar”

F ue en enero de 2021 cuando Bertín Osborne anunció a través de un comunicado que su relación con Fabiola Martínez había llegado a su fin tras más de 20 años juntos y dos hijos en común. Se abrió entonces un nuevo capítulo en la vida de ambos, especialmente en la de ella, que por fin podía seguir su camino sin que la acompañara la etiqueta de «mujer de». Ahora, la venezolana confiesa atravesar una etapa muy dulce en la que se ha puesto a sí misma en el primer puesto de su lista de prioridades, desplazando al amor a posiciones más bajas. «En este momento, estar centrada en mí me da estabilidad. Necesito tiempo todavía. Tras una relación de tantos años en la que te vuelcas tanto y das tanto, hasta que vuelves a recuperar confianza, tanto en mí como en el amor, empieza una cadena que lleva su tiempo de cura. A algunas personas les lleva más tiempo y a otras menos. Yo estoy en buen camino, la verdad. Estoy bien, no tengo tristeza ni pesar, pero tampoco quiero complicarme. Estar en una relación en la que no estás al 100 %, ¿para qué? Prefiero estar conmigo, disfrutar con mis amigos, hacer tonterías… Me lo paso pipa», señala muy contenta.

Pero eso no quiere decir que se haya cerrado en banda a los hombres. Fabiola Martínez ha vuelto a recuperar la ilusión en el flirteo, los juegos de miradas y, en definitiva, la diversión sin compromisos. «Me gusta gustar, claro que sí, obviamente. Y me estoy llevando muchas sorpresas. Antes, yo salía a la calle y, a lo mejor es que no me arreglaba tanto y no me preocupaba por gustar, y además no me fijaba en nada, pero ahora estoy más pendiente y… El otro día, por ejemplo, salí del taxi y había dos chavales que dijeron: ‘¡Joder!’ Pues así me sube la moral, me gusta», recuerda entre risas.

Lo cierto es que no hay más que verla para entender que se encuentra en uno de sus mejores momentos. Está radiante y ella misma cuenta que pasa por una fase «de encontrarme, de disfrutarme y de recuperar ciertas cosas». La venezolana se refiere a su lado más divertido y espontáneo, ese del que se olvidó en los últimos años. «Las cosas por las que he pasado te van quitando ese poquito de tener ese punto de niña o infantil, despreocuparte de las cosas y permitirte ser un poco niña, no pensar lo que van a decir y no darle muchas vueltas a las cosas. Eso lo había perdido y, poco a poco, lo voy recuperando. Me esfuerzo por intentar otra vez no ponerme tantas barreras y dejarme llevar un poquito más, y la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal», celebra.

A punto de cumplir medio siglo de vida, Fabiola Martínez atraviesa una especie de renacer, y afronta la temida cifra con entusiasmo y sin complejos: «Cuando tenía 15 años pensaba: ‘¡Madre mía, cuando llegue a los 50!’ El 28 de diciembre ya los cumplo, y por una parte estoy como nerviosa, pero por otra digo: ‘Oye, no he llegado tan mal, ni de espíritu, ni de ganas ni de personalidad’. Todas las experiencias te enseñan algo, van dejando poso, y si sabes aprovecharlo, cuando llega el momento lo pones en práctica y dices: ‘Me alegro de haber pasado por el aprendizaje que he tenido’».

Su relación con Bertín Osborne

Desde que se divorciaron, ella y el presentador de «Mi casa es la tuya» se convirtieron en el perfecto ejemplo de que dos ex pueden llevarse bien y mantener un trato no solo cordial, sino amistoso. De hecho, Fabiola Martínez cuenta que manifestó cierta preocupación por el padre de sus hijos cuando se publicaron unas fotografías en las que lucía unos cuantos kilos menos. «Me llegó la noticia de que estaba muy delgado y cotillee su Instagram, y es verdad que está más delgado de lo habitual. Una de las veces que vino a casa le dije: ‘A ver si esto se te va de las manos’. Él siempre ha hecho deporte y se ha cuidado mucho. Él está bien y lo tiene controlado», asegura. La venezolana incluso bromea sobre la vida sentimental de Bertín Osborne: «Si está en el mercado, tendrá que verse bien. Él siempre ha estado muy bien, yo no me quejo… Yo me alegro por él, obviamente».

Desde el principio,Fabiola Martínez y Bertín Osbone tenían claro que la prioridad en su proceso de divorcio era el bienestar de sus dos hijos menores, y esa es la base sobre la que han establecido su buena relación: «Si Bertín está bien, todos estamos bien, y viceversa. Para mí, lo más importante son los niños, y si ellos ven a su padre y a su madre contentos, estables y con buena relación entre ambos, todo está bien».

Nuevos proyectos profesionales en la televisión

Este buen momento que atraviesa en lo personal viene acompañado de buenas nuevas en lo laboral. Aunque se resiste a confirmarlo, tampoco pudo negar que en muy poco tiempo se incorporará al equipo de tertulianos de «Y ahora Sonsoles», programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. «No sé si puedo decirlo… Si así fuera, ya lo veréis. Me hace mucha ilusión hacer colaboraciones en televisión, es algo que me gusta, me divierte y pondré todo mi empeño en hacerlo bien, si sale la oportunidad», señala.