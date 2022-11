La verdadera historia de amor que inspiró “Yolanda”, la canción más icónica de Pablo Milanés

Día triste para la industria musical. Pablo Milanés, el célebre cantautor cubano ha perdido la vida a los 79 años, víctima de una serie de infecciones que le llevaron a permanecer varios días ingresado en el hospital donde también se trataba del cáncer que padecía desde hacía años.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar de que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles (...) Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, reza el comunicado con el que su agencia de comunicación ha compartido la triste noticia.

El mundo entero lo recordará por el importante legado musical que ha dejado a lo largo de su extensa carrera sobre los escenarios, y aunque se hace complicado enumerar todos sus éxitos, resulta innegable que “Yolanda” se ha convertido en una de sus canciones más icónicas.

La famosa balada que ha trascendido a varias generaciones está inspirado en la verdadera historia de amor que Pablo Milanés y la homónima mujer compartieron. Se trata de Yolanda Benet, su primera mujer y madre de tres de sus hijas, Haydée, Suilen y Lian Milanés. El cubano la compuso pocos días después del nacimiento de su primogénita, y la cantó por primera vez a su esposa tras regresar de un viaje.

“Cuando regresó nosotras estábamos en la casa de mi madre. La niña estaba majadera, lloraba, no se quería dormir; yo lo intentaba pero era una lucha. Llegó Noel Nicola y Pablo cogió la guitarra y me cantó ‘No me pidas’, ‘Quiero poner la tierra a tus pies’ y ‘Yolanda’”, relató en su día la propia Yolanda, que apunta: “Yo fui esa muchacha de la que él se enamoró y podía haber sido otra, no creo que tenga ningún mérito personal, el talento, por supuesto, es de él”.

A pesar del amor que se declara en la canción, el matrimonio no llegó a buen puerto y terminaron divorciándose, aunque el vínculo que había entre ellos nunca se rompió. “Debo haber visto cosas muy lindas, pero no recuerdo nada de mis padres juntos, a pesar de haber sido la primera de sus hijas, de estar allí cuando sucedieron los hechos, los buenos y los malos. Sé que durante años, tras el divorcio, han mantenido una relación bonita; mi madre siempre supo hablarme bien de mi papá, a pesar de todos los problemas que vivieron, eso nos ayudó cuando éramos niñas”, reveló su primera hija en una entrevista en “Panorama.com.ve”.