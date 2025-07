Cayetano Rivera, 15 días después de su detención: así se encuentra

Cayetano Rivera vivió la madrugada del 30 de junio uno de los episodios más desagradables de su vida. El torero sufrió un altercado en una conocida hamburguesería del centro de Madrid, fue detenido y pasó la noche en comisaría.

La noticia causó un gran revuelo mediático y el torero se vio obligado a emitir diferentes comunicados explicando la situación, sobrepasado por lo ocurrido."Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que, en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad”, expresó el diestro horas después de salir a la luz su detención. “Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurriendo como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco. Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como en el institucional".

Habla su abogado 15 días después

Mientras Cayetano Rivera se encuentra en paradero desconocido, alejado del foco mediático, su abogado, Joaquín Moeckel se ha referido en las últimas horas a la realidad judicial del torero y largo proceso que tienen por delante.

Según fuentes cercanas al torero han desvelado a “20 minutos”, se encuentra "inquieto, muy triste, indignado y le cuesta conciliar el sueño. Tiene pesadillas recurrentes". en el altercado, "se mantuvo muy incómodo con los brazos en la espalda y las esposas puestas".

El abogado apunta al citado medio que "el trato dispensado a su cliente no fue el más adecuado" y que "lo ocurrido podría violar sus derechos fundamentales". "Es importante hablar aquí de la proporcionalidad y de lo que ocurrió esa noche porque creemos que su detención fue ilegal", señala.

Cayetano Rivera reaparece en Mallorca tras su detención Gtres

“Independientemente del respeto que tenemos por las fuerzas del orden, eso no significa que aceptemos situaciones que están al margen de la legalidad, según el ordenamiento jurídico", explica sobre su lo ocurrido. “Yo creo que, en España, el que exista una discusión entre dos personas en una hamburguesería por distintos criterios, sin que haya habido agresión ni amenazas con armas, no justifica una intervención policial exagerada. Si realmente mi cliente se hubiera resistido, eso conllevaría una sanción administrativa, nunca un delito, y si no hay delito no se entiende esa detención".

Sobre cómo se encuentre Cayetano, Moeckel también se ha pronunciado: “Vamos a hacerlo poniendo en conocimiento del juzgado que podría haberse producido una detención ilegal. O sea, detener a alguien sin motivo. Estoy recopilando documentos y otras pruebas para avalar nuestra decisión. Cayetano está en estos momentos fuera con su hijoy, en cuanto regrese, nos sentaremos para decidir lo que corresponda e intentaremos depurar responsabilidades".

Viaje a Mallorca con su hijo

Dos días después de salir a la luz el altercado, Cayetano ponía tierra de por medio con su hijo, fruto de su relación con Eva González, y aterrizaba en Mallorca para para disfrutar de unos días de desconexión con el pequeño. Desde entonces, no han vuelto a trascender fotografías del torero.