María Pombo, embarazada de su tercer hijo con Pablo Castellano: ¡A por la familia numerosa!

La familia Pombo crece. La semana comienza con la sorpresa del embarazo de María Pombo, que vuelve a crear vida junto a su marido, Pablo Castellano. La pareja está de enhorabuena, al estar esperando al que será su tercer hijo. “En unos meses serán familia numerosa”, confirman a la revista ‘Hola’ desde el círculo más próximo a la influencer. La joven quiere disfrutar de este momento con la mayor discreción posible, al menos hasta que pueda gritarlo ella misma a sus fieles seguidores de redes sociales, como así ha hecho con sus dos anteriores embarazos.

Los Pombo no podrían estar más felices ante la llegada de un nuevo miembro al clan. María y Pablo pronto le darán un nuevo hermanito a Martín y Vega, que ya cuentan con 4 y 2 años respectivamente. El tercer bebé de la pareja que desea formar una familia numerosa, para disfrutar de igual manera que lo hicieron ellos mismos en su niñez con hermanos con los que compartir juegos, aventuras y fechorías varias.

Ya había rumores de embarazo para María Pombo

Aunque ha sido este lunes cuando la citada publicación ha podido confirmar la buena nueva, lo cierto es que el rumor ya comenzaba a tomar forma. Este mismo sábado 12 de julio, Marta Pombo congregó a toda su familia para celebrar el bautizo de sus hijas María y Candela. Aquí ya se comenzó a comentar que María Pombo tenía una sospechosa barriguita que podría indicar que está gestando una nueva vida.

Las fotos al menos ofrecían las primeras pistas que no pasaban desapercibidas para los usuarios de Instagram. Siempre con la lupa puesta en sus ídolos, se alertó de las primeras curvas en la anatomía de la influencer. Ella prefería mantenerse cauta y no presumir en todo su esplendor de la felicidad que ahora embarga al matrimonio y la familia entera, aunque seguramente en la intimidad no solo se festejó que sus sobrinas recibiesen aguas bautismales, sino también la promesa de que en unos meses se verían en una ceremonia religiosa similar, pero con el próximo miembro del clan como protagonista.

“Yo soy una persona que tenía claro que quería ser madre y quiero ser madre de una familia numerosa. Y, si Dios quiere, tendré otro. En algún momento pronto tendré que ponerme y será en cualquier momento, porque Vega ya tiene dos años y no quiero que se lleven mucho”, reconocía hace unos meses María Pombo a los micrófonos de Gtres. También en otras muchas apariciones públicas en photocalls ha dejado constancia de su deseo de traer más niños al mundo. Así lo hizo también cuando les confesó a los reporteros de Europa Press que “yo familia numerosa siempre. Un tercer seguro, cuarto no creo”. Una idea que ahora deja en el aire porque la recuperación postparto de Martín fue excelente, no tanto con Vega, que “con la cesárea tengo un respeto más grande”.