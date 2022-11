Fallece Pablo Milanés, el gran canto al amor y al desencanto con la Revolución Cubana

El cantautor cubano Pablo Milanés (Bamayo, 1943) ha fallecido en la madrugada de este martes a los 79 años en Madrid después de haber permanecido hospitalizado por una sucesión de infecciones que le llevaron a ingresar en el hospital donde recibía también tratamiento contra el cáncer desde hace varios años. Milanés tenía acceso en España a un tratamiento “inexistente” en Cuba, su país de origen, al que siempre llevó dentro como una herida. La gran voz de la Nueva Trova, autor de canciones de amor inmortales como “Yolanda”, “El breve espacio” o “Ámame como soy”, fue también la voz del desencanto con la deriva de la Revolución Cubana.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar de que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles (...) Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, decía el comunicado de su agencia de representación.

La voz de Pablo Milanés, junto con la de Silvio Rodríguez y Noel Nicola fue una delas principales del movimiento llamado Nueva Trova, surgido a finales de los años 60, que casi sirvió como banda sonora de la Revolución Cubana. Con un sustento musical apoyado en la tradición inigualable de la isla, su lírica era un canto a la esperanza y al cambio, a los ideales progresistas y la conciencia social. Su activismo político encontraba vocación en temas como el rechazo del imperialismo, del sexismo o del racismo y la defensa del desarrollo de los países americanos con causas tan básicas como su alfabetización. En la revolución castrista encontraron un apoyo y un altavoz. Mientras, los máximos representantes de la Nueva Trova aceptaban el sustento pero le cantaban a un idealismo que sabían que el castrismo no representaba completamente.

Milanés lo sabía perfectamente desde muy temprano porque en 1966 fue enviado por las autoridades a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey, que él mismo definió como “un campo de concentración estalinista”. Sus críticas, sin embargo, se hicieron más explícitas en 1991, tras la caída de la URSS, cuando la Cuba de Fidel mantuvo la ortodoxia comunista y endureció la represión política. A pesar de sus críticas, por tratarse de una figura internacional, pudo seguir entrando y saliendo de la Isla y criticando lo que a su juicio no era revolucionario. Más recientemente, tras la muerte de Fidel y el ascenso de Raúl Castro, volvió a criticar el “falso aperturismo” de la liberalización económica y social promovida en la isla. “El país no ha cambiado, está igual o peor. No creo que se haya dado una apertura. Yo realmente o lo creo. A veces se crean ilusiones”, declaró en la televisión dominicana en 2015.

Sin embargo, reducir la obra de Milanés a la canción política sería un error: su mayor altura lírica siempre fue el canto del amor y del romanticismo y el cultivo de los sentimientos, desde la melancolía hasta la esperanza. A través de 60 discos, construyó un universo sentimental que tuvo impacto en España, donde colaboró con Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel , Ana Belén, Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute entre muchos otros. Temas como “Yo no te pido”, “Los años mozos”, “Hoy la vi”, “No me pidas”, “Los caminos”, “Pobre del cantor”, “Hombre que vas creciendo” y “Yo pisaré las calles nuevamente” calaron hondo en una generación de músicos y aficionados que adoraban tanto su voz como sus palabras.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha expresado sus condolencias por la muerte de Pablo Milanés, a través de un mensaje en su perfil en la red social Twitter. “Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba”, ha indicado.