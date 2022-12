Sira Martínez Cullell, una amazona futbolera

«Si Ferrán marca y hace el gesto del chupete lo cambio y no vuelve a pisar un campo», respondía Luis Enrique, en un gesto de espontaneidad, a un internauta a través de la red social Twitch. El seleccionador, que se ha estrenado como «streamer» durante el Mundial, ponía una nota de humor hablando de su yerno, Ferrán Torres, dejando claro que no tiene ningún interés en ser abuelo, al menos por el momento. El dardo del técnico asturiano al jugador es una clara muestra de la buena sintonía que existe entre ellos. Un gesto de complicidad que no se había dado antes en el caso del seleccionador, que siempre que se ha referido a Ferrán Torres, ha sido en el plano profesional y huyendo de cualquier vínculo más allá de lo puramente futbolístico.

Amor a distancia

La historia de Ferrán Torres y Sira Martínez comenzó como una de tantas historias de amor a distancia. Se fraguó cuando el delantero jugaba en el Manchester City y ella vivía en Barcelona. En diciembre del 2021, el valenciano fichó por el FC Barcelona, rompiendo la distancia física entre ellos, y afianzando su incipiente relación. Después de meses de rumores, la confirmación del noviazgo la daban ellos mismos. Una fotografía de los dos, en febrero de este año, montando en barca en el madrileño parque de El Retiro confirmaba que estaban juntos.

La pareja son el vivo ejemplo de dos triunfadores. Si Ferrán es un delantero contrastado, Sira es una de las amazonas más prometedoras del panorama hípico español. Y no lo decimos nosotros. La joven se proclamó Campeona de España con tan solo 21 años en la categoría de jóvenes jinetes. Sira se encuentra en su último año en esta categoría, por lo que en 2023 se medirá de igual a igual en competiciones profesionales con los mejores jinetes, momento que espera con verdadera ansiedad, ya que su deseo sería llegar a los Juegos Olímpicos y reeditar el éxito de su padre, que consiguió el oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Además, la joven estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Oberta de Catalunya, lo que vaticina el plan B de Sira cuando deje de montar a caballo.

Mientras tanto, la joven apoya a su padre y su hermano en el Mundial de Qatar. En Doha, aprovechando los descansos entre partido y partido de la Selección, la pareja se ha mostrado feliz y enamorada en sus redes sociales. Allí les hemos podido ver disfrutando del clima de las playas de Doha.

Más allá del postureo de las redes sociales, la joven ha animado a su padre y su novio, como una una aficionada más. Así ocurrió contra Costa Rica, cuando La Roja daba una exhibición venciendo por un abultado 7-0. Su novio, Ferrán Torres, se erigía en estrella del encuentro con un doblete que dedicaba a su novia con su modo habitual de celebrar los goles: dibujar en el aire una «S» con sus manos. Una declaración de amor que hacía mirando hacia la grada, donde se encontraba ella. Al acabar el partido, el jugador repetía el gesto subiendo a sus redes sociales la fotografía con la «S» de Sira.