Hugo Sánchez está siendo tendencia tras opinar sobre la derrota de la selección española de manera contundente: “Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”.

El también entrenador desveló que en su etapa con los Pumas cuando ganan al Madrid usó suplentes para evitar a un rival peligroso en la Liguilla mexicana: “Guadalajara ganó ese partido por goleada y quedé conforme con su decisión. Yo quería eso”.

“Luis Enrique no lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto”, volvió a insistir en el mismo tema. Lo cierto es que a lo largo de la semana existieron muchos rumores sobre esto. Sin embargo, las sensaciones durante el partido fueron totalmente diferentes a dejarse ganar. Es más, España daba la sensación de no darle la vuelta a un resultado ante un combinado, a priori, inferior.

HUGO SANCHEZ EXPLOTA CONTRA JUGADORES, NINGUNO TIENE LAS PELOTAS PARA REVELARSE AL TECNICO https://t.co/iAuC7HVq18 — Radio Nativa Comunitaria Valle del Carrizo (@radionativac) December 2, 2022

Hugo Sánchez también estalló ante la eliminación de México en la fase de grupos: “Ninguno tiene las pelotas para relevarse al técnico”. Sin duda, está siendo uno de los tertulianos más críticos con su selección tras una mala participación en Qatar que le ha costado la dimisión al ‘Tata’ Martino. El entrenador nunca ha escondido su regreso de estar al frente del combinado nacional y muchos aficionados piden que pueda tener esa oportunidad.