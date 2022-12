El desagradable incidente de Sara Sálamo en un tren: “¡Te voy a dar un tortazo!”

Sara Sálamo no suele ocultar su opinión sobre los asuntos más controvertidos y utiliza sus redes sociales a modo de protesta o reivindicación contra lo que ella considera injusto, y así lo ha vuelto a hacer en las últimas horas. A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz ha relatado un tenso episodio que se produjo en un tren y del que ella fue testigo. “Voy en el AVE de Madrid a Sevilla sentada en frente de una familia que viaja con una niña de unos diez años”, comienza la intérprete.

Al parecer, la menor estaba algo intranquila e impacientando porque no podía ver en el tren la película que le habían prometido, y la situación sacó de sus casillas a su padre. “Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: ‘¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!’. En ese momento se me para el corazón. Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza”, recuerda Sara Sálamo. Ante esta tensa escena, a la actriz se le ocurrió ofrecer a la chica otra forma de entretenimiento para que se relajara e intentar así calmar las aguas.

Si la persona que te debe cuidar y proteger es la que te amenaza, hostiga y violenta… Nada puede salir bien. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

“Saco una pequeña libreta y un bolígrafo que llevo en el bolso y le digo que es un regalo para ella… Está contenta, ya no se queja. Su padre me da las gracias de forma amable y educada… ‘Ojalá fueras así de respetuoso y amable con tu propia hija’, pienso”, expone Sara Sálamo. Además, la influencer concluye su historia con una reflexión sobre la paternidad: “Si la persona que te debe cuidar y proteger es la que te amenaza, hostiga y violenta… Nada puede salir bien”.

Su hilo de tuits se ha viralizado a través de la red social y cientos de usuarios se han manifestado a favor de su postura, mientras que otros han restado importancia a la amenaza del padre contra su hija.