Vicente Ruiz, “El Soro”, se casa con Eva Rogel

La boda se celebrará el próximo mes de abril en un juzgado valenciano. El extorero Vicente Ruiz, “El Soro”, contraerá matrimonio por lo civil con su pareja desde hace más de diez años, Eva Rogel, y también está tramitando la anulación de su enlace con Suzette Limón, para reafirmar su nueva unión por la Iglesia.

“Estamos muy ilusionados con nuestra boda”, asegura Vicente emocionado, “será un sueño hecho realidad. Eva es una mujer extraordinaria, muy especial, que ha estado conmigo en lo bueno y en lo malo, se desvive por mi y me demuestra un amor incondicional. Y, aunque intentamos casarnos en el hospital, cuando yo me encontraba muy enfermo, aquello no pudo ser, por lo que la de abril será nuestra primera boda”.

Fue a principios del 2020 cuando Eva y Vicente, a la vista del deteriorado estado de salud del torero, que se encontraba ingresado en un centro sanitario valenciano, cuando se casaron en una ceremonia, que no fue válida. La ofició el alcalde de Foios horas antes de que el novio fuera sometido a una peligrosa operación quirúrgica a vida o muerte.

El torero Vicente Ruiz " El Soro " acompañado de Eva Rogel a su salida del hospital Clinico de Valencia on January 14, 2020. FOTO: Jose Miguel Fernandez de Velasco GTRES

Pero resulta que, sigue contando nuestro interlocutor, “yo tenía el divorcio de Suzette en Estados Unidos, pero no aquí, y ha habido que mover mucho papeleo”.

Eva revela que “en la ceremonia del 2020, resulta que un jefe del equipo médico dijo que Vicente estaba bajo los efectos de un medicamento y la boda no podía ser válida. No se entiende, porque él era totalmente consciente de que se quería casar conmigo. La ceremonia se celebró, de todas formas, en el interior de la Unidad de Cuidados Intensivos, y con testigos… pero no valió. Y cuando, al ser dado de alta, decidimos retomar la situación nos comunicaron en el juzgado que Vicente seguía casado con su exmujer. Y eso que no había rarificado el divorcio concedido en Estados Unidos en España. Otra vez a empezar… la ratificación ha tardado dos años y pico. Gracias a Dios, en abril nos casaremos con todas las de la ley. Después de tantos años juntos ya toca convertirse en marido y mujer. Y cuando podamos, nos casaremos por la Iglesia”.