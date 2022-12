El tremendo susto de María Pombo en su mudanza: “Podría haber sido una desgracia”

María Pombo y Pablo Castellano han comenzado su mudanza a la nueva vivienda que se convertirá en su hogar familiar, una espectacular casa que compraron por dos millones de euros y que han reformado a su gusto. Tras unos meses de arduo trabajo, el inmueble está listo para trasladar los primeros enseres y, poco a poco, instalarse en él de forma definitiva en enero del próximo año. Sin embargo, el matrimonio ha tenido que hacer frente a un tremendo susto en el primer día de mudanza, que coincidió con el pasado martes 13.

“Aquí va una encimera de cuarcita preciosísima que se tendría que haber montado hoy. Ya os podéis imaginar lo que pesa esa tipo de estructuras...”, comienza diciendo María Pombo, mientras muestra los muebles de su cocina desnudos, sin la piedra que tenía que cubrirlos. Por lo visto, durante el traslado de la misma, un error humano y la lluvia han provocado que resbale de la grúa y se estrelle contra el suelo, quedando reducida a escombros.

Los escombros de la encimera de María Pombo FOTO: María Pombo Instagram

“Duele mucho, aunque el lado positivo es que no ha hecho daño a nadie. Os podéis imaginar la desgracia que podía haber sido”, se ha quejado María Pombo, celebrando que, por fortuna, no ha habido heridos. Un mensaje que ha suscrito su marido, Pablo Castellano, encargado de la obra de la reforma de su casa. “Lo primero, gracias a Dios, que no le ha pasado nada a nadie, porque eso pesa casi 2000 kilos y si le cae a alguien encima...”, apunta el influencer.

Por si esto fuera poco, al tratarse de un error humano de uno de los operarios que trabajan para Pablo Castellano, será su empresa la que tenga que hacerse cargo de la nueva encimera. “Doble putada, no tenemos la cocina y encima tenemos que pagar otra vez”, ha señalado María Pombo, reiterando que, dentro de lo malo, no hay que lamentar males mayores.