No busques más porque el vestido para Nochevieja lo tiene ya Violeta Mangriñán y es de la marca de María Pombo

Quedan 22 días para que se termine el año, o lo que es lo mismo, para Nochevieja. Y mientras seguimos asimilando que no vamos a ver a Anne Igartiburu dar las Campanadas en TVE como lo ha hecho los últimos 17 años, ya hemos encontrado nuestro vestido para despedir el año. Todo gracias a Violeta Mangriñán y María Pombo. Porque si las lentejuelas son máxima tendencia este invierno 2022/2023, este vestido de Name the Brand, lo tiene todo para dar la campanada esta Navidad. Porque además de lentejuelas, tiene un precioso color pistacho, volantes en la falda y escote asimétrico. ¿Lo necesitamos en nuestro armario? Evidentemente. No sabemos si tanto como las botas UGG mini con plataforma, el vaquero de Anabel Pantoja o los pantalones de Tamara Falcó, pero lo necesitamos.

Ha sido una tendencia unánime, el año 2023 será el de las lentejuelas, que van a saltar de las pasarelas a nuestros looks de calle. Una tendencia de las lentejuelas que no solo la decimos nosotras, las pasarelas y Violeta Magriñán, si no que ha sido confirmada por la plataforma Lyst, en su último informe: “Al tiempo que se relajaban las medidas de seguridad, el regreso de la temporada de festivales musicales y del ocio nocturno trajeron consigo el resurgimiento de la ropa de salir. Tal y como ocurrió en los años veinte, los dobladillos cortos fueron una de las tendencias de más rápido crecimiento en 2021: las búsquedas de minifaldas y minivestidos subieron un 221 % interanual. Las búsquedas mundiales de zapatos de tacón alto han crecido a un ritmo constante desde mayo y las plataformas disco heels se dispararon un 233 % en el mismo mes”.

Violeta Mangriñán con vestido de lentejuelas. FOTO: @violeta

Pero no solo para las comidas y cenas navideñas, las lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca y van a ser máxima tendencia este invierno para terminar 2022 y empezar 2023. ¿Preparada para lucirlas sin parar?

Vestido Maddie, de Name the brand (89,95 euros)

Vestido Maddie. FOTO: Name thee brand

Se trata de este vestido lentejuelas en color pistacho con hombro asimétrico, manga abullonada y falda con volante. ¡Una maravilla!