Las New Balance de padre de María Pombo son las que las chicas más pijas de Madrid llevan con falda midi satinada

Querido Papá Noel, este año hemos sido muy buenas y trabajadoras, por eso, además de pedirte las UGG mini de plataforma mega agotadas, también queremos las New Balance de padre que las chicas más pijas de Madrid como María Pombo llevan con falda midi satinada y sudadera. Y es que María Pombo al igual que Paula Echevarría se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con otras New Balance, hoy lo hace con este modelo de los más vendidos en 2020. Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid.

Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda este otoño al mismo nivel que las UGG mini de Pala Echevarría o los botines de brillos de Anabel Pantoja.

Una de las zapatillas que ha despertado grandes pasiones en el último año han sido las New Balance 993 Core como las de Vicky Martín Berrocal. Un modelo que, si bien no puede compararse con los precios de reventa que alcanzan algunas de las siluetas más destacas de firmas como Nike en colaboración con grandes marcas o diseñadores como el difunto Virgil Abloh, ha logrado convertirse en una de las zapatillas más codiciadas del momento. Aunque las de María Pombo son el modelo 530 y nosotras las hemos encontrado a la venta en la web de New Balance en otros tonos.

New Balance 530 (109 euros)

Zapatillas. FOTO: new balance

Unas zapatillas New Balance que María Pombo ha combinado con una falda midi satinada y sudadera. Un look perfecto para los días de invierno que tenemos por delante.