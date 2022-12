La crónica de Marta Robles: Una foto de Navidad, leyes polémicas y zozobra constitucional

Lunes

Foto de la de la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Las adolescentes, jóvenes, guapas, vestidas sobre un entorno otoñal y vestidas como dos chicas de su edad ,podrían pertenecer a cualquier familia… Pero pertenecen a la Familia Real. Y en estos tiempos de inquietud, los analistas, que ven cosas incluso donde no las hay, deciden que los Reyes de España,o sus asesores, han elegido esta foto para favorecer la continuidad de la monarquía. Es su tarjeta de felicitación de Navidad. Y ya está.

Martes

¿De verdad el PSOE ha pactado con ERC para dejar impune la malversación del 1-O? Pues, si no impune, al borde de la impunidad… Es verdad que el uso de fondos públicos sin lucro seguirá conllevando penas de prisión, pero digamos que «penitas»: menos pena de cárcel, menos inhabilitación de tiempo de acceso a empleo o cargo público… ¿Qué quiere el presidente del Gobierno Pedro Sánchez? ¿ «Rescatar a Cataluña», como dice? ¿O garantizarse el apoyo que le resulta imprescindible allí? Se queja más de media España (también en Cataluña), incluyendo a más de medio PSOE. A Sánchez, le da igual… Por si fuera poco, Anticorrupción alerta de que esta reforma, provocará una «revisión en cascada» de penas. Entretanto, parece que el PNV, aprovechando la Ley de universidades, anda pidiendo eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional». Estado y punto. Ah y ERC, PNV y Bildu quieren borrar al Rey de la expedición de títulos universitarios. Ya ven que los independentistas tampoco aquí andan preocupados por por las mejoras universitarias o lo que pueda suponer esta ley, sino que, una vez más, van a lo suyo que, por cierto, nunca es lo nuestro, lo de todos los ciudadanos españoles.

Miércoles

Ley de familias. Permiso retribuido de cinco días al año para acompañar familiares, permiso extra de ocho semanas para padres y madres, permisos para… Me encantan todas estas facilidades para las familias, si nos las podemos permitir, que no lo sé… Lo que sí sé, es que los ministros, incluida Belarra, no piensan en los autónomos. Y son los autónomos quienes tienen que trabajar con sus niños en sus casas, porque no se pueden permitir bajas ni enfermedades. Los autónomos, y no las ministras que nos enseñan a sus hijos en los despachos. Para empezar, eso de llevarse a los niños al lugar de trabajo (y dejarlos encima de la mesa) no lo puede hacer ningún trabajador; y para seguir, es que los autónomos (madres y padres) no se pueden permitir permisos de ningún tipo.

Pedro Sánchez FOTO: Rober Solsona Europa Press

Jueves

Una guardia civil mata a tiros a sus dos hijas y se suicida en Cuenca. Otra vez la custodia de las niñas, posible detonante del crimen. Otra vez un horror que no podemos explicar y que cabe en hombres y mujeres, independientemente de sus oficios, cargos o personalidades. Resulta aterrador saber que el mal puede emerger de cualquiera. Sin justificación, esté motivado por las circunstancias que sean.

Viernes

Y van ya 67 agresores que se han beneficiado de las rebajas en sus penas por la Ley del «Solo sí es sí». Y otros 13 han sido excarcelados. Protagonistas de agresiones grupales, sujetos que violaron a mujeres, individuos que realizaron tocamientos a niñas… Es que el TS ve «obligatorio» adaptar las penas cuando son «más favorables» al reo, porque así está contemplado en la Justicia. Señora Montero y secuaces del PSOE, dejen de dar clases a los jueces y a la Justicia y aprendan y entiendan que las leyes están para algo. Es verdad que han hecho una enmienda, aprovechando la reforma del Código Penal, para el asunto de convertir la sedición en desórdenes públicos, pero… Es que muchos expertos consideran que no será suficiente para atajar las rebajas de penas…

Ley del «sí solo es sí», que beneficia a muchos agresores, cambiar sedición por desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación, que se lo pone más fácil a los malechores políticos; Ley de universidades, que quiere borrar a «nuestro país» y al Reyde España, Ley de bienestar animal,que protege más a los animales que a las personas, Ley trans, que desprotege a los adolescentes, no contempla circunstancias que puedan ser negativas también para las personas trans y genera una polémica infinita… Choque de poderes legislativo y judicial en el Tribunal Constitucional y mucha zozobra... ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? y, sobre todo ¿por qué lo está haciendo?