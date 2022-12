La crónica de Marta Robles: Conspiración, nepotismo, España eliminada y Lope de Vega sin calle en Parla

Lunes

Este es un lunes de puente, extraño, de esos que sirven para conspirar… Y dicen y cuentan que en Podemos andan estos días tratando de reforzar a Irene Montero para que, en el caso de romper con Yolanda Díaz, ella tenga que negociar… No sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que los políticos pasan más tiempo enfrentándose entre ellos y luchando por su poder que trabajando por la sociedad, que es para lo que les hemos contratado. Quien sí trabajó, y mucho, por otra sociedad más desfavorecida que la nuestra –la de la India– fue el escritor Dominique Lapierre, que acaba de morir. Aún recuerdo el impacto emocional y las lágrimas que derramé con «La ciudad de la alegría». Descanse en paz. Espero que tenga una calle en Calcuta. En Parla la tenía Lope de Vega. Se la ha quitado el alcalde socialista para adjudicársela a Almudena Grandes. Yo siempre fui fan de Almudena (era compañera de mi cole), pero, hombre, le podían haber puesto su nombre a la calle Real o a la de Pinto o a la de Amsterdam en vez de a la de Lope de Vega, ¿no? Creo que a Almudena no le habría molado nada.

Martes

Día de la Constitución que aprovecha el presidente Pedro Sánchez para anticiparnos una rebaja limitada del delito de malversación, en el Código Penal, de la mano de ERC… En fin. Qué ignominia. Por cierto, ya está bien de decir cuántos votaron y cuántos no la Constitución…¡Que la Carta Magna de EEUU la votaron muchos menos y ahí sigue! Habrá que revisarla, aunque no tirarla a la basura. Y menos si los que los pretenden hacerlo son los que no defienden, precisamente el concepto de España...

Miércoles

Marruecos elimina a España y la deja fuera del Mundial. Empate, prórroga, penalties… De estos últimos mejor no hablar, que se nos caen las lágrimas del bochorno. ¿Nos lo esperábamos? Pues, hombre, no tras los goles de Costa Rica, pero después de la desidia del partido contra Japón, la cosa pintaba mal, aunque se creyera que podían eliminarnos… ¿Y Luis Enrique? Pues se ha ido. Normal. No se habrá dejado ganar España por cómo anda el asunto con Marruecos, ¿no? Nooo, noooo...

España-Marruecos FOTO: Alberto Estevez EFE

Jueves

El PSOE expulsa a Leguina. Era la crónica de una anunciada, que el socialista histórico considera una vendetta. Asegura que ni ha pedido el voto para Ayuso, como ha dicho la ministra Alegría, ni ha tenido falta de elegancia porque no le guste Sánchez, como asegura Robles. Y, sobre todo, que sigue queriendo al partido, aunque «haya cambiado el legado de Gonzaléz por cuatro monedas. Peor que Judas».

En fin, los interiores de los partidos están hechos un asco. Porque mientras en el PSOE pasan estas cosas, en el PP, andan cuestionando a Núñez Feijóo y tirándose los trastos por lo bajini… Y lo de Podemos y Vox, pues eso: descomposición, codazos…De Cs, ni hablamos que ya no sé si le quedan todavía ni las siglas. Malos tiempos para la lírica, es decir, para la política.

Viernes

Me acabo de enterar de lo del marido de Nadia Calviño. ¿Conocen el tema? Pues otro al que colocan, según parece. En este caso, le montan un puestecito a la medida de coordinador de estrategia comercial y de marketing en Patrimonio Nacional, que antes no existía. Es de alta dirección que le ha adjudicado, mira por dónde, la ex secretaria de Estado de Calviño, la que era su número dos... ¿Qué va a hacer exactamente este señor?, pues parece que incrementar la colaboración de las empresas en la financiación de la entidad. O eso quiere. Lo curioso es que a esas empresas las regula el Ministerio de su señora esposa a través de la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Si les digo la verdad, el otro día cuando alguien se metía con el caso de Irene Montero, yo comentaba que también colocaron a la mujer de González en política y a Ana Botella y a tantas y tantos de toooodos los partidos en las más altas esferas y en las más bajas. Eso, en los cargos por oposición o elección pública, me parece inmoral, en los de confianza me parece, digamos, comprensible. Eso sí: siempre y cuando la persona que colocas –sea marido, cuñado, esposa o amigo– tenga conocimientos para desarrollar con acierto el puesto que le adjudicas. Que no la, ejem, caguen. Y no miro a nadie… Puestos a que hubiera menos mamoneo (con perdón), habría que empezar por hacer listas abiertas. Pero los partidos no quieren, claro está. Tampoco tocar la ley D’ hont, que es de traca…