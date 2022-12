La crónica de Marta Robles: ¿El ruido constante de Montero es la estrategia electoral de Podemos?

Lunes

La noticia, la triste y desesperanzadora de hoy, es que los jóvenes de menos de 30 años no cobran ni mil euros al mes… Ven el futuro tan oscuro, tan imposible que no tienen ganas de nada. Ni de independizarse. Ni de tener hijos. Ni de nada. O las tienen, pero se las aguantan, porque no les queda otra. Sin su futuro no existe el nuestro…

Martes

El Tribunal Supremo revisa la sentencia del Arandina… El Gobierno está expectante. La sociedad también. Con la nueva y polémica ley del «solo sí es sí» los exjugadores acusados de violar a una menor pueden ser condenados a 10 años de cárcel pero…¿Qué pasará? Pues, al final, el Supremo eleva las penas de los dos condenados desde los 4 y 3 años que fijó el TSJCyL hasta nueve años y las deja en uno menos, por la aplicación de la ley del «solo sí es sí». O sea que les ha correspondido una pena inferior a la que les hubieran aplicado sin esa ley por el asunto del beneficio del reo. Es que la ley está mal hecha. Lo dice hasta el expresidente Felipe González en El País, donde añade que «se debe rectificar inmediatamente» y también que «puede haber jueces y juezas machistas, seguramente (…)Pero (…)A la vista de la cadena de decisiones basadas en la propia ley, no es un defecto de los jueces machistas, sino un defecto de fabricación». Pues eso. Pero rectificar es de sabios y la soberbia de los políticos, más aún cuando gobiernan, les anula cualquier «sabiduría».

Miércoles

Aprobado el anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Contempla penas de prisión para puteros, desvincula la asistencia de las víctimas de la lucha contra la criminalidad y prevé castigos para quienes faciliten el delito de trata mediante el alquiler de locales de alojamientos, aunque no participen directamente en el delito de trata. Es un gran avance y me alegra. Sobre todo, que se ponga a las víctimas en el centro… Pero cuestiono eso de que «independientemente de que interponga denuncia o de la situación administrativa en la que se encuentren» sus derechos vayan a estar asegurados. ¡Con lo que les cuesta a las asociaciones que llevan toda la vida con ellas hacerlo cuando denuncian…! Hay muchas lagunas en esa ley. Y, oigan, me espeluzna que Igualdad quiera apropiársela. Primero, porque el PSOE ha tenido que luchar mucho por ella, frente a un Podemos en buena parte a favor de la regularización de la prostitución. Las competencias, por favor, ¡que se queden en Justicia e Interior! Y faltan cosas como un apartado específico sobre la trata con fines de explotación sexual; pero al menos se ve la intención de luchar contra las mafias y de poner el foco en proxenetas y puteros y no en las mujeres prostituidas?

Irene Montero FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Jueves

Me pudre hablar otra vez de Irene Montero. Sobre todo, porque me cuenta gente experta en comunicación política que Podemos quiere hacer ruido constante, sea como sea, ante sus malas expectativas electorales, y ha elegido a Montero como centro neurálgico de la estrategia. También hay quien asegura que a Sánchez le interesa alimentar polémica contra Montero… Así que, querría no hablar de ella, pero es que… Resulta que va y utiliza en el Congreso un concepto feminista y sociológico con más de medio siglo de vigencia que hace referencia a la forma en la que la sociedad culpa a las víctimas y normaliza la vigencia sexual. Ella, que tiene al feminismo dividido y ni recibe a las feministas de toda la vida … Bueno, pues como le conviene, le dice al PP «ustedes promueven la cultura de la violación» aludiendo a la campaña -poco afortunada- de Galicia, en la que advierten a las mujeres que tengan cuidado con ponerse mallas y correr por la noche… Hombre, Irene, que tú señalas a personajes públicos en tus campañas e incluso a policías…¿Deberían decirte que promueves la cultura del odio? Una mierda vuestras campañas, las de unos y otros, así te lo digo. Y vuestras intervenciones parlamentarias, también.

Viernes

Madre mía la que se ha montado con las declaraciones de Patricia Conde sobre Masterchef… Que si manipulación, que si consumo de drogas… Mas allá de todo este circo, me preocupa que al final Patricia pase de ser una mujer querida a una mujer odiada. Una «woman’d’», término acuñado por la escritora Otessa Moshfegh sobre las mujeres famosas que de un día para otro empiezan a ser odiadas sin motivo. O con el motivo de no darle la respuesta perfecta al niño que les pide una foto, por ejemplo… Le pasa a Anne Hathaway y a muchas otras… Así que, que se arregle esto de Patricia, porque ella es un encanto.