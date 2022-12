El sueño estelar de Pelé que nunca pudo cumplir

Su vida estuvo marcada por grandes retos futbolísticos, pero Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se fue de este mundo sin cumplir su gran sueño: viajar al espacio exterior. Era una ilusión frustrada. Tenía el dinero suficiente para embarcarse en una nave, pero las circunstancias y su débil estado de salud le impidieron realizar la aventura.

Hace apenas dos años, dejó muy claras sus intenciones. Ya se encontraba enfermo pero, en su interior, albergaba la idea de curarse y todavía se sentía con un espíritu joven y con ganas de emprender nuevos proyectos.

En una entrevista realizada a finales del 2020 echó mano de la ironía y afirmó que “he hecho muchas cosas en la vida, solamente me falta ir a la Luna. Si me aseguraran que hay balones allí iría a dar unos cuantos toques. Sería algo fantástico”.

Pelé FOTO: CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Su reciente fallecimiento deja “huérfanos” a millones de admiradores, y ricos a sus seis hijos, porque se estima que tenía unos bienes estimados en más de cien millones de dólares.

Embajador del fútbol, pero también adalid contra la desigualdad social y el racismo, no se hizo rico gracias al llamado deporte rey, sino gracias a los múltiples contratos publicitarios que firmó a lo largo de su existencia.