Risto Mejide empieza en urgencias su 2023: “Un año de mierda”

Siguiendo el ejemplo de otros tantos rostros conocidos, como es el caso de Shakira, Risto Mejide ha hecho balance de su 2022 y ha querido compartir una reflexión a través de su cuenta de Instagram. El presentador ha revelado a sus seguidores de las redes sociales que ha empezado el 2023 con muy mala pata, desde un hospital, porque ha sufrido un pequeño accidente por el que ha sufrido una fractura de su dedo. “Menuda hostia, y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto”, comienza relatando.

Risto Mejide reflexiona sobre el escaso índice de audiencia que cosechó su especial de las Campanadas junto a Mariló Montero, convirtiéndose en el menos visto de entre las principales cadenas. “A veces no es imprescindible hacerlo mal para fracasar, porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un mundo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla -una y otra vez de los éxitos. Y yo siempre he creído que deberíamos aceptar ambos por igual”, ha señalado el presentador.

Risto Mejide se rompe el dedo FOTO: Risto Mejide Redes sociales

Además, define su 2022 como “un año de mierda”, probablemente por su sonada ruptura con Laura Escanes, y apunta que acabarlo rompiéndose un dedo “es mitad karma, mitad alegría”. Se toma su fractura con filosofía y escribe que “arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que todo puede empeorar. Que seguramente sea mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye”, concluye el jurado de “Got Talent”.