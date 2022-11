La tierna felicitación de Laura Escanes y su hija Roma a Risto Mejide por su cumpleaños: “Te queremos”

Se estaba haciendo esperar, pero por fin ha llegado la felicitación pública de Laura Escanes a Risto Mejide por su cumpleaños. Aunque el presentador y la influencer anunciaron su separación hace algunos meses, acaban de demostrar que siguen siendo una familia unida y que entre ellos todavía hay mucho cariño, tal y como aseguraron en el comunicado que daba a conocer su ruptura: “El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días”.

De este modo, Laura Escanes ha querido mostrar a todos sus seguidores la emotiva felicitación que ella y su hija Roma han hecho llegar a Risto Mejide por su 48º cumpleaños. “Cumpleaños feliz papi. Que pases un buen día, te queremos. Un besito”, se escucha decir a la pequeña mientras su madre la guía en sus palabras. El presentador, orgulloso de la bonita familia que formó junto a la influencer, también ha compartido la grabación de voz en señal de agradecimiento.

La felicitación llega el mismo día en que se han disparado los rumores acerca de una nueva relación de Risto Mejide. Una usuaria de las redes sociales ha asegurado en Instagram que el presentador sale con alguien, unas palabras a las que Laura Escanes ha dado ‘me gusta’. Su reacción ha sido entendida por muchos como una confirmación de que su ex ha pasado página de la mano de otra mujer, pero él mismo se ha encargado de desmentirlo de forma tajante.

Laura Escanes con Roma FOTO: Instagram Instagram

“Efectivamente, no estoy solo. Tengo a mi familia y a mis amigos. Pero vuelvo a decirlo: no estoy saliendo con nadie. Cuando lo esté, tranquilos, que tampoco soy de esconderme mucho. Con todo el respeto. Ahora mismo, por favor, dejadme en paz. No estoy saliendo con nadie”, ha señalado Risto Mejide a través de sus redes sociales.

Por su parte, las habladurías de que Laura Escanes mantiene una relación con Álvaro de Luna han cobrado más fuerza desde que viajó con el cantante hasta México, aunque ella también ha negado que su vínculo con él vaya más allá de una amistad pasional.