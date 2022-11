Y si Risto Mejide saliera con alguien...

Laura Escanes y Álvaro de Luna no ocultan su amor. La “influencer” ha viajado estos días hasta México para compartir unos días con el músico que se encuentra en plena gira de conciertos por Latinoamérica. Las redes sociales han sido testigo de que la relación marcha por buen camino y que la pareja ha disfrutado allí de cenas con amigos, mucho tequila y también turismo por las ruinas aztecas.

Ha sido en las redes sociales donde los fans de Risto y de Laura han detectado un gesto que se ha entendido como que el publicista y jurado de “Got Talent” ha rehecho también su vida y sale con alguien.

Ha sido después de que un seguidor le reprochara a Laura Escanes que estuviera de nuevo enamorada (por su relación con Álvaro de Luna) y se compadeciera de Risto Mejide. “Está con Álvaro de Luna, que él ha enseñado que está allí. Qué rápido va todo, oye. Pobre Risto”, afirma este follower, al que otro responde: “Tan pobre que está con otra”.

Un comentario que podría haberse quedado así sin más, pero que Laura ha dado “me gusta”, como queriendo confirmar que es cierto y avivando los rumores de que el presentador podría haber recuperado la ilusión tras la separación de la influencer.

Laura Escanes y Risto Mejide rompieron su relación tras siete años juntos y una hija en común, Roma. “No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma”, escribía Mejide en su Instagram.