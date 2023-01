El mal momento de Rocío Flores tras una operación estética: “Lo veía todo negro”

Desde que empezó a hacerse notar entre la opinión pública, Rocío Flores ha experimentado un radical cambio de imagen, empezando por su evidente pérdida de peso. Tras su paso por “Supervivientes”, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores adelgazó varios kilos, pero todavía no estaba contenta con su silueta. Fue entonces cuando decidió someterse a una de las operaciones estéticas más peligrosas y dolorosas: la lipoescultura, que consiste en redifinir el contorno del cuerpo.

El posoperatorio es de lo más incómodo, puesto que el paciente ni siquiera puede sentarse en los meses posteriores a la cirugía, solo estar de pie o acostado. Además, debe usar una faja compresora las 24 horas del día, incluso en el momento de dormir o de ducharse. Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que Rocío Flores haya confesado que lo pasó realmente mal tras la intervención.

“El proceso que tuve fue un poco... Lo veía todo muy negro. Habéis aguantado mis llantos. Ahora intento cuidarme lo máximo que puedo, comer pequeñas cantidades y comida sana”, comienza diciendo Rocío Flores en un vídeo publicado por la Clínica Bruselas, donde se sometió a la intervención. En las imágenes, la influencer muestra una renovada silueta con la que, pese a todo, parece estar de lo más contenta. “Os doy un 10″, comenta a la cirujana.

“Estoy muy feliz. Me ha cambiado la vida, he ganado mucha autoestima. Me lo volvería a hacer a pesar de todo”, reconoce Rocío Flores.

Además de esta cirugía, la nieta de Rocío Jurado se ha sometido a otros muchos retoques estéticos en su rostro, como frecuentes infiltraciones de ácido hialurónico o una bichectomía, que consiste en extraer unas acumulaciones de grasa de la cara con el objetivo de afinarla y que se vea más delgada. Además, también mejoró el aspecto de su pecho mediante otra cirugía.