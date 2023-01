Anabel Pantoja estalla contra la ‘terapia’ para ‘curar’ la homosexualidad: “El enfermo eres tú”

El programa “Gente maravillosa” en sus diferentes versiones para varias cadenas de televisión autonómica ha regalado muchos momentazos a los espectadores, y la última en protagonizar una de estas comentadas escenas ha sido Anabel Pantoja. La dinámica del formato consiste en grabar a famosos con una cámara oculta mientras son testigos de una falsa situación de injusticia, interpretada por actores, y a la sobrina de la tonadillera le ha tocado presenciar una supuesta estafa perpetuada por un hombre que pretendía ‘curar’ a un joven de su homosexualidad.

El falso terapeuta pretendía vender una pastilla a un precio muy elevado al chico, además de aconsejarle autolesionarse con una goma elástica cada vez que se sintiese atraído por un hombre. Lejos de guardar silencio, Anabel Pantoja no puede evitar interrumpir la conversación para cargar duramente contra el hombre que ofrece sus servicios.

“No le tienes que pagar nada”, dice al joven, y después se dirige al supuesto terapeuta: “Perdona que me meta, pero es que os he estado escuchado y creo que le estás estafando. Te estás riendo de él en su cara, y no te vas a reír. Para empezar, que él no está enfermo. El enfermo eres tú, y acabo de llamar a la policía porque le estás estafando”.

Anabel Pantoja entra en cólera con un psicólogo que hace tratamientos de conversión a homosexuales, reina del colectivo LGTBIQ+ 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/gcsiEOp4dM — Cooltura  (@coolturabasura) January 25, 2023

La conversación va subiendo de tono y el enfado de Anabel Pantoja es cada vez mayor, hasta que, indignada intenta explicar al supuesto terapeuta: “¡Que no está enfermo! Ni que tuviera el covid... A la gente le gustan las personas, da igual si son chicos o chicas... Le estás dando una pastilla antidepresiva a un niño de 18 años. ¿Tú estás loco? ¿Es que no tienes hijos?”.

Lo cierto es que Anabel Pantoja siempre se ha mostrado a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+, ya sea a través de sus redes sociales o en fiestas como la del Orgullo de Madrid.

En España, las terapias de conversión para homosexuales no están regladas por el Código Penal, y solo cinco comunidades autónomas prohíben expresamente este tipo de estafas: Andalucía, Madrid, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana.