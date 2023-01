Anabel Pantoja revoluciona Instagram con este top negro con flores (de menos de 30 euros) que es más elegante que un vestido

Anabel Pantoja no nos deja de inspirar con sus looks, da igual que sea en Madrid o Canarias. Si el otro día consiguió que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Ahora lo hace desde un plató de televisión en Canarias con un top negro con flores 3D con el que ha revolucionado Instagram. Tanto es así, que lo ha agotado en unas horas. Pero desde la marca ya han anunciado que esta misma semana volverá a estar disponible. Y no nos extraña que se agote, porque cuesta menos de 30 euros y es más elegante que cualquier vestido. Anabel Pantoja es mucha Anabel Pantoja, y por eso sus looks representan a muchas mujeres españolas. Porque no todas nos inspiramos en Paula Echevarría, Carmen Lomana o Victoria Federica, también hay chicas y mujeres que buscan en celebrities como Georgina Rodríguez o Anabel Pantoja un estilo más sexy, menos clásico y pijo. Y ellas son inspiración para todo eso.

Porque para salir de fiesta con amigas o para una cita romántica, o un evento, el top con flores 3D de Anabel Pantoja te solucionará todos esos días que no sabes que ponerte. Una prenda comodín que te hace un estilismo con unos pantalones negros de vestir palazzo como los suyos para un total black o con unos vaqueros para un look más desenfadado.

Porque el top de Anabel Pantoja no solo ha enamorado a sus seguidoras por el detalle de las flores 3D también en negro, si no también por el escote asimétrico con una manga más baja que otra, potenciando la zona de la clavícula.

Top Lisa, de Dadavi (25,99 euros)

Un top que desde la tienda han anunciado que se ha agotado en horas pero que esperan volverlo a tener disponible esta misma semana. Y a nosotras no nos puede gustar más como lo ha combinado Anabel Pantoja con unos pantalones de tiro alto palazzo que estilizan mucho más la figura.