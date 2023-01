Isabel Pantoja cantará en Estados Unidos para pagar a Hacienda

Malas noticias para Isabel Pantoja antes de irse de gira por Estados Unidos. Una notificación de Hacienda le emplaza para que pague quinientos mil euros antes del mes de mayo, y si, como se supone, no los tiene ahora mismo, deberá destinar lo que gane en sus cinco conciertos de febrero en tierras americanas a solventar la deuda con el Fisco.

Además, todavía tiene pendiente un contencioso con un empresario y la quiosquera Loli, que hace tiempo le prestaron sendas cantidades de dinero. A la segunda le debe todavía más de setenta mil euros.

La tonadillera ha dejado en manos de su hermano Agustín las negociaciones con la Agencia Tributaria, y su intención es que le den facilidades para abonar el medio millón de euros.

La cantante Isabel Pantoja y Agustín Pantoja en Jerez de la Frontera FOTO: GEN GTRES

Mal empieza el año Isabel, pues a los problemas económicos se unen los personales, no se habla con su hijo Kiko, la relación con su hija Isa es poco fluida, no ve a sus nietos, apenas mantiene contacto con el resto de la familia…

Ella, que pensaba que con los contratos estadounidenses podría mejorar su maltrecha situación dineraria, se enfrenta a la deuda reseñada, que le rompe todos los esquemas.

Aún así, en el caso de Kiko, se pueden abrir las puertas a una reconciliación cercana si la cantante recoge favorablemente la petición que le hizo el DJ hace unos días desde un programa de televisión, el de Bertín Osborne de Canal Sur: “Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo. Me arrepiento de haber dicho cosas que no debí decir...”. Ya veremos si su progenitora descuelga el teléfono para limar asperezas y las cosas vuelven a su cauce normal.