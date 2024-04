Aitana, radiante, confirma su reconciliación con Sebastián Yatra: "Estoy muy bien"

Aitana y Sebastián Yatra se han dado una segundad oportunidad. Cuatro meses después de su polémica ruptura, parece ser que la pareja ha arreglado sus diferencias y han retomado su relación sentimental. Durante semanas, ambos han jugado al despiste con la prensa, intentando no ser interceptados por las cámaras. Pero ahora, los artistas han dejado de esconderse y han sido pillados paseando de la mano y actitud muy cariñosa por el centro de la capital, a ojos de todo el mundo, presumiendo su amor por las calles de Madrid.

Su última cita romántica por El Rastro ha protagonizado el último número de la revista "Diez Minutos" y las fotografías de ambos han confirmado su reconciliación. Tras la exclusiva, Aitana ha reaparecido en un evento de belleza de YSL, como embajadora de la firma, y no ha tenido más remedio que responder a las cuestiones relacionadas sobre el asunto.

Radiante, la cantante ha confirmado la noticia: "Han salido las fotos, las he visto, me hace muchísima gracia, la verdad. Sí, han salido las fotos, lo que puedo decir es... que estoy muy bien, estoy muy bien". Por primera vez desde los inicios de su relación, Aitana se ha pronunciado sobre Yatra y ha decidido normalizar su romance. A pesar de haber sido una de las parejas más perseguidas y admiradas del panorama nacional e internacional, los dos artistas decidieron vivir su historia de amor en la más estricta intimidad y nunca confirmaron públicamente su noviazgo hasta que, a finales de noviembre, el colombiano decidió hacer pública su ruptura, decisión que no sentó nada bien a la catalana.

Pero parece ser que todo eso ya es agua pasada y ambos han podido arreglar sus diferencias, retomando de nuevo su relación sentimental. Aitana no puede disimular su felicidad y, como ella misma ha expresado, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Más allá del amor, triunfa en el mundo de la música y la interpretación. Después de protagonizar la serie "La última" para Disney+, hoy se estrena en Netflix su primer proyecto cinematográfico, "Pared con pared", que promete ser todo un éxito mundial.