Aitana se abona a las transparencias con el vestido cut out más arriesgado y taconazos de plataforma

Aitana está siendo la protagonista de la semana, de esos no hay dudas. Primero las imágenes de la reconciliación con Sebastián Yatra, luego el estreno de su película con Netflix 'Pared con Pared', y ahora como embajadora de YSL en un evento de belleza anoche en Madrid. La firma ha presentado su nueva línea de barras de labios 'Loveshine', una declaración generacional que invita a desafiar los límites de la belleza en aras de la expresión carismática y de la libertad mientras impulsa la pasión por el brillo de labios y no podía faltar Aitana junto a Milena Smith como embajadoras la firma. Victoria Federica, Aron Piper, Alex Saint, Marta Díaz, Lara Álvarez, Andrea Duro, María León, Mónica Cruz, Rosanna Zanetti, Mariam Hernández, Blas Polidori, Penélope Guerrero, Anna F. Padilla y Ana Peleteiro, entre otros, fueron algunas de las personalidades que no quisieron perder la oportunidad de acompañar a Yves Saint Laurent Beauty en esta celebración tan especial. Pero nosotras nos hemos fijado en el look de Aitana, de nuevo de lo más sexy y rompedora con su nueva imagen y estilo.

Para esta noche de belleza en una galería de arte en Carabanchel, Aitana ha apostado por un vestido de transparencias de lo más sexy y arriesgado de cuello halter y escote central, de lo más arriesgado y unas sandalias de maxi plataforma para añadir muchos centímetros y estilizar. Un estilismo al que ha sumado personalidad con su nuevo corte de pelo bautizado como 'mullet pixie'. El mullet no entraba dentro de las quinielas de cortes de pelo que serían tendencia en 2024; sin embargo, después de ver que Marion Cotillard aparecía en los Premios Cesar con un mullet mucho más largo y arriesgado que el de Aitana parece indudable: el mullet es tendencia. Eso sí, el nuevo mullet ya no es ‘macarra’ ni ochentero; el muevo mullet es chic, y Aitana lo luce con mucha personalidad en su nuevo estilo.

Aitana con transparencias. Gtres

Nosotras vamos a estar pendientes del próximo estilismo con el que nos sorprende Aitana, y sobre todo de ver su primera película, 'Pared con Pared', que ya está disponible este viernes en Netflix.