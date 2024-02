Ana Brito, influencer: "El ghosting es simplemente aceptar la realidad: no le gustas y hasta luego Mari Carmen"

A día de hoy, ligar a través de aplicaciones online se ha convertido en la primera opción para intentar encontrar el amor. Aún así, la confianza de los usuarios solteros de estas apps de citas está bajo mínimos. Según ha desvelado un estudio de Badoo, La aplicación de citas Badoo ha publicado su primer Informe sobre la confianza, revelando el 23% de los solteros españoles encuestados reconoce que les cuesta exponerse en las apps de citas, y el 71% incluso ha llegado a borrar la app de citas por falta de confianza. En esta línea, las redes sociales (30%) y las presiones sociales (29%) son los principales culpablesde que la gente no se sienta segura de sí misma y, aunque el 85% de los encuestados piensa que la gente no es honesta o auténtica en sus perfiles de citas, esto les hace sentirse decepcionados con sus propias vidas y relaciones (36%). Sobre este asunto, hablamos con la influencer Ana Brito y analizamos los datos del informe sobre la confianza en las citas de Badoo, las nuevas formas de ligar online y las relaciones sentimentales en la actualidad.

A raíz del estudio de Badoo, que revela la falta de confianza como factor detonante clave en las citas online... ¿Cree que a día de hoy, a pesar de vivir en la era de la tecnología, sigue existiendo cierto estigma sobre las aplicaciones para ligar por internet?

Con la tecnología, ¿quién no tiene cierta estigma? Gracias a Dios, a día de hoy, las plataformas cobran un papel muy importante porque ya no tenemos el tiempo que teníamos antes y nos dan herramientas para sentirnos con más confianza, romper el hielo, comenzar conversaciones...Al final, es una nueva forma de conocer gente nueva, independientemente de que sea con fines amorosos o no. De lo que trata es de que todos tengamos claro que estas aplicaciones sirven cuando se utilicen desde una perspectiva que tú, como usuario, siempre tienes muy claras tus intenciones, las transmitas y seas tú mismo, respetando a la gente que hay también dentro de las aplicaciones.

¿Considera que la brecha generacional es un detonante de este estigma? Cuanta más edad, más miedo e inseguridad por parte del usuario.

Yo creo que no. Al final, a día de hoy, hay tantas opciones... Lo que te permiten estas herramientas es precisamente todo lo contrario, que puedas ir directamente al nicho. Edades, intereses, perfiles... A lo que se ajusta más en ese momento vital. Por eso es tan importante ser uno mismo y tener claro lo que quieres y lo que buscas y que estás haciendo ahí. No es lo mismo utilizarla para buscar amigos porque te has cambiado de ciudad que para buscar el amor.

Al final todo el mundo se basa en su propia experiencia personal. Cuando nuestras abuelas no podían salir de casa si no las acompañaba un chico, y a veces era su amigo. Si no las sacaba su amigo no podían ligar porque no podían salir de casa, entonces... Si le cuentas a día de hoy que has conocido a tu novio a través de una app le parece un escándalo. Creo que ni podemos juzgarles a ellos por cómo nos ven a día de hoy pero tampoco hay que juzgarles a ellos por cómo lo ven porque ellos han vivido otra cosa.

Ligar a través de aplicaciones de internet está a la orden del día. Por ejemplo, en mi grupo de amigos todos han utilizado alguna plataforma y han tenido citas con gente que han conocido online. Aún así, ninguno ha tenido suerte y han perdido la ilusión después de tantas citas fracasadas. ¿Cree que estamos en un momento de "fast love"?

A mí una de las cosas que más me ha impactado del estudio como tal es que la gran mayoría de gente buscaba en estas aplicaciones tener citas y el 44% considera que es una prioridad. Pero más allá de eso, a nivel de salud mental, dentro de que a ti te importa tener citas... La gente ya valora que esas citas sean de calidad. No es solo cuestión de perder el tiempo, también es tener conexión real con esa gente. No solo quieren salir una vez, quieren una conexión porque vivimos en la era de la inmediatez y eso está muy ligado a la soledad personal. En el momento en el que tu encuentras en una aplicación una persona en la que hablar y con la que conectas, eso es muy potente. Aún así, a día de hoy sea algo más difícil conectar con alguien porque nuestra vida ha cambiado. No es el "fast love", es la "fast" vida. Todo lo queremos para ya y creo que hemos perdido la capacidad de ser pacientes, de hacer las cosas con calma y de valorar ese camino.

¿No promueven este tipo de apps la superficialidad?

Depende exclusivamente de lo que tú dejes entrar. Estas aplicaciones, ahora más que nunca, te permiten poner filtros de intereses, qué gente buscas...Y tú eres la primera persona que tienes que poner el filtro, aunque ya la aplicación te da la opción de poner 100. Si tú vas con las cosas claras, eres menos propensa a caer en esa superficialidad. Eso se evita siendo nosotros los primeros reales. Es muy fácil decirlo de cara a terceros pero también hay que aplicarlo. Creo que las aplicaciones promueven todo lo contrario pero todo depende de cómo las utilice.

Hay una clara tendencia al individualismo. ¿Considera que en el futuro habrá más solteros que parejas?

A día de hoy, como se habla con más libertad sobre el tipo de parejas que hay, la sexualidad y el amor en general… A lo mejor todas esas opciones están encima de la mesa pero a la hora de la verdad que la gente lo único que quiere es tener conexiones reales, que es lo de dice el estudio de Badoo. ¿Tendencia al individualismo? Puede ser, pero al final todos queremos conectar con otras personas.

¿Cree realmente que la juventud actual tiene ganas de encontrar el amor? Cada vez estoy más convencida de que muchos consideran algo negativo tener pareja.

Depende mucho de la franja de edad. Al final, según el estudio, el 14% siguen teniendo como prioridad tener citas. Y de esa cifra, el 51% con una sola persona. Eso demuestra que, independientemente de estas tendencias, sí que la gente sigue queriendo tener pareja.

¿Sabría decirme si hay alguna fórmula para encontrar el amor?

Para mí, la clave es no tener miedo a enamorarse y no ir buscándolo, simplemente confiar en que va a llegar esa persona siempre siendo fiel a uno mismo por sus valores y a lo que quiere conseguir. Y lo que uno quiere no tiene que ser lo normal, pero tenerlo claro tú y defenderlo. Ser muy transparente y coherente en todo. Si eres de una manera en la vida real, tienes que ser igual en las aplicaciones y al revés.

Ana Brito, influencer y colaboradora de televisión Cortesía

¿Cómo influye la salud mental en las relaciones sentimentales?

Cuando tú tienes citas y no salen bien, una de lo pasa mal. A cuantas mas citas tienes y más calabazas te dan, peor estás. Es estadística pura. Eso está muy ligado a la idealización de una persona y de cómo te muestras tú. Es muy probable que atraigas lo que quieres si tú te sientes muy seguro de ti mismo. Cómo te ves a tí mismo es la clave para cómo nos relacionamos en el amor pero también con nuestra familia, amigos, trabajo… Y es en lo que más tenemos que trabajar hoy en día.

¿Cómo se puede recuperar esa falta de confianza? Quizá sea más una falta de ánimo...

Hay que hacer un trabajo importante de introspección para ver qué nos pasa y tener claro que estamos en un momento de nuestra vida estable. No podemos pretender encontrar una relación equilibrada si estamos desequilibrados. Y para uno estar equilibrado, es muy importante saber qué te pasa y saber el motivo de esa crisis de desconfianza. Una vez logres llegar a ese punto de equilibrio, ya puedes ser auténtico. Esa es la clave de todo. Para tener una actitud más positiva y estar más lleno de ánimo hay que entender de dónde viene ese desánimo y saber interpretarse.

El "ghosting" cada vez está más extendido y normalizado. ¿Hay alguna manera de evitarlo?

El "ghosting" es una cosa de toda la vida, no es nada nuevo de ahora, lo que pasa que ahora le han puesto un nombre. Es simplemente aceptar la realidad: no le gustas y hasta luego Mari Carmen. ¿Qué necesidad tienes tú de gustarle a una persona que no le gustas?

Yo siempre tengo un mantra que es "yo valgo más que todo esto". Si a mi una amiga me llega y me dice que le han hecho "ghosting", le digo que se repita esa frase 50 veces al día como mínimo para que la interiorice y ahí entenderás que el "ghosting" ha sido lo mejor que te podía pasar.

¿Usted ha ligado en aplicaciones para ligar?

Yo llevo 15 años con mi marido pero mi máximo plan es quedar con mis amigas, cogerles el móvil y ponerme a ligar como una bellaca. Soy la celestina Britten y las aplicaciones me parecen a día de hoy una herramienta indispensable teniendo en cuenta el ritmo de vida que llevamos. No tenemos tiempo de ir a la compra... ¿Vamos a tener tiempo para ir a ligar?

Para terminar... ¿Cree que esta tendencia negativa sobre las app de citas va a cambiar? ¿Cuál cree que es la solución?

Lo primero que tiene que cambiar es el comportamiento de los usuarios de la aplicación. Y ahora, en un futuro no muy lejano, vamos a normalizar que ligar por aplicaciones y pensar que pueda haber una tendencia negativa es casi ridículo. Va a ser tan normal…

¿En un futuro no muy lejano se convertirán las aplicaciones de ligar en el medio más común para encontrar el amor?

100%. A día de hoy, más del 50% que está soltero utiliza aplicaciones. Además, te permiten encontrar a gente afín a ti. Si eres sincero y tú mismo, y además pones límites, es muy importante. Estoy convencida que va a ser la forma más usada para encontrar pareja.