Ana María Aldón rompe su silencio tras la muerte de Michu: así se lo contó a su hijo

Ana María Aldón ha concedido una entrevista a la revista "¡Hola!" tras la muerte de Michu, la madre de la sobrina de su hijo José María. Muy apenada por el fallecimiento de la andaluza, con la que tuvo muy buena relación durante su relación con Ortega Cano, ha desvelado cómo se enteró de la triste pérdida y cómo se lo contó a su hijo.

Muy triste por la situación

"Estuve toda la noche sin poder dormir. He sentido profundamente la pérdida de Michu y me duele enormemente que su hija se quede sin su madre… y que ella, a su vez, se pierda tantos momentos de la vida de su niña", ha declarado la diseñadora al anterior medio citado.

Tal y como ha confesado Ana María, se siente "muy triste por la muerte de Michu, era muy joven". "Me llamó una persona y me dice: "¿Estás sentada?" Y yo digo: "¿Qué pasa?" Y cuando me dijo eso, me quedé… me quedé en shock. Por ella, y muy especialmente por la niña. Porque esa niña la he tenido yo en mis brazos", ha desvelado sobre cómo se enteró del fallecimiento de la ex de José Fernando.

Michu y José Fernando en una imagen de archivo Gtres

"Recuerdo que cuando se operó hace unos años, tuvo una operación de corazón, y me pidió por favor que, si a ella le pasaba algo, si me podía quedar yo con la niña. No yo por mi modo particular, pero me pidió el DNI. Porque si a ella le pasaba algo, ella quería que su niña se criara con su abuelo y con Madrid. Quería asegurarse de que su niña iba a tener un futuro", ha revelado la excolaboradora de televisión.

Su opinión sobre el futuro de la niña

"Siempre quiso que la niña tuviera lo mejor y que viniera a Madrid, pero al final su familia paterna no la conoce y hay que mirar por el bien de la niña, esa es mi humilde opinión. Lo que yo percibí, a modo mío personal, durante el tiempo que la conocí, es que ella miraba por el futuro de su hija. Ella miraba por eso y por eso un día me pidió el DNI para arreglarlo. Me dijo incluso que iba al notario, aunque yo nunca tuve que firmar nada. No por mí, para que yo me quedara con la niña, pero sí para asegurar el futuro de su hija. Asegurar unos estudios, una calidad de vida. Y yo acepté, por supuesto. Lo que pasa es que ahora la vida nos lleva por otros derroteros", ha revelado Ana María Aldón. Según la diseñadora, "la niña es lo principal y siempre hay que buscar lo mejor para ella. Es una situación complicada, pero yo actuaría en beneficio de la niña, aunque la voluntad de la madre, claramente, era que se quedara con la familia paterna. Hay que pensar en su bienestar".

Buena relación con Michu

La ex de Ortega Cano ha desvelado que Michu fue la única que le dio el pésame de la familia por la muerte de su sobrina. "La última vez que hablé con ella fue el pasado cinco de mayo que me mandó un mensaje para darme el pésame por lo de mi sobrina. Fue la única de la familia, sin ser de la familia, que me dio el pésame. La única", ha revelado Ana María Aldón.

Ortega Cano y José Fernando en el velatorio de Michu Gtres

"En los últimos años no he tenido ninguna relación con ella, porque ya no vivía en la casa, ya no recogía a la niña, ya no la veía. La relación se perdió, pero no por falta de cariño, ni por su parte ni por la mía. Siempre sentí mucha empatía por ella. Lo normal en cualquier ser humano, pero me ponía mucho en su piel. No sé cómo estaría su relación con la familia en los últimos tiempos, aunque parece que había mejorado", ha explicado la excolaboradora de Mediaset. Tras el entierro, Aldón ha reflexionado: "Yo, si hubiese sido mi caso, si no me quisisteis en vida, cuando fallezca tampoco. A mí, flores... ¿para qué? No quiero flores. Prefiero que me tratéis como una persona más de la familia".

Cómo se lo contó a su hijo José María, tío de María del Rocío

"Fui yo quien le contó que Michu había fallecido. Es la madre de su sobrina, y había que decírselo. Preferí que lo supiera por mí, así que le dije: 'Cariño, la mamá de Rocío, Michu…' Y me respondió: '¿Qué?' Entonces le expliqué: 'Se ha ido al cielo, cariño'. Le sorprendió mucho, pero es un niño maduro, igual que cuando le conté lo de mi sobrina", ha relatado Ana María Aldón. Ambos se llevan tan solo 4 años de diferencia y siempre han tenido mucho vínculo desde pequeños: "Rocío fue su primera sobrina. Cumplió 8 años en mayo, así que él fue tío desde los 4. A veces se ha quedado un par de días con nosotros… bueno, conmigo, claro. Ha dormido con nosotros en la cama y todo. La llevábamos a la playa, a la piscina…".