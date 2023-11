Anabel Pantoja responde a las críticas sobre su “nivel de incultura”

El último gran viaje que ha hecho la sobrina de Isabel Pantoja la ha llevado a recorrer los rincones más emblemáticos de la ciudad de París. Durante su estancia la emoción que sentía por la Torre Eiffel o por su visita a Disneyland era más que evidente y no podía reprimir las lágrimas. Es sabido que la sensibilidad de la influencer la ha llevado a generar un gran impacto en sus seguidores y formar una comunidad fuerte. Sin embargo, para algunos de los usuarios de ‘Instagram’ el llanto ante la pirámide del Louvre era exagerado e innecesario.

Y es que desde ‘Socialitè’ se ha criticado también la actitud de Anabel. La periodista Diana Aller criticaba duramente su actuación durante el viaje: “Hace un tour que es un cliché maravilloso y lo digo con ironía. Es normal ir a París a ver los tópicos, lo que no es tan normal es ponerse a llorar por ver la Torre Eiffel. Llora porque lo ha visto tantas veces en redes sociales que se emociona. Claro, esto nos muestra la parquedad cultural en la que se mueve Anabel”, exponía en el programa.

Sin embargo, las palabras que le han dedicado han despertado la curiosidad en la sobrina de Isabel Pantoja y ha respondido mostrando un video en sus redes sobre el Arco del Triunfo.

“Escuché que mi viaje podría ser peligroso para mis seguidores, debido al nivel de incultura en mí. Es cierto que no predico con el ejemplo pero no le hago daño a nadie, por eso me informé de este monumento para no perjudicar a mi público e influir de manera negativa en su porvenir”, acompañaba el texto al video que había preparado con especial cariño para sus seguidores.

A pesar de la dureza con la que le transmitían la crítica, Anabel no se la ha tomado mal y ha querido responder directamente a Diana Aller: “Es verdad que choca cuando lloro al ver la Torre Eiffel. Es que soy una persona muy sentimental y me pareció bastante importante estar, igual que cuando lloré viendo donde estaban las Torres Gemelas, igual que lloré el año pasado cuando fui a ver las pirámides y voy a seguir llorando. Es verdad que Notredame me recuerda al jorobado, es verdad porque no he leído a Víctor Hugo”, decía Anabel en sus stories dando las gracias por la crítica constructiva. “Acepto críticas tan respetables y tan bien dichas como la tuya, muchas gracias Diana”.

Desde ‘Socialitè’ han aplaudido la reacción que ha tenido Anabel a la hora de aceptar la crítica bien formulada. En medio del debate María Patiño ha querido pedir perdón de manera pública a la influencer, dado que había entendido la contestación que esta había tenido como una burla. “Lo que percibí cuando Anabel reaccionó a nuestro vídeo fue que la estábamos criticando. Entonces, le mandé un audio de los míos (...) La pobre me contestó 'Pero, María, si no he dicho nada malo'”, ha compartido la presentadora mientras indicaba el error que había cometido.