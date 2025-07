Juan Magán anima al público a insultar a Pedro Sánchez y él cede su micro

La polémica está servida y el PSOE está saliendo muy mal parado. Los hombres de confianza de Pedro Sánchez están cayendo como moscas ante las investigaciones policiales y las determinaciones judiciales y eso que se promete que no han hecho más que empezar a tirar del hilo. Esta semana ha entrado en prisión Santos Cerdán y se trata de seguirle el rastro al dinero público que ha terminado en sus arcas privadas. Lo mismo pasa con José Luis Ábalos, a quien no paran de salirle amigas especiales o prostitutas de sus supuestas juergas.

En medio de este clima de crispación popular, se entiende cualquier evento público como el escenario perfecto para reivindicar en contra del Gobierno y sus fechorías. Así ha sucedido, por ejemplo, en el festival Puro Latino, celebrado en Madrid, y donde se jaleó mucho a los cantantes que se subían al escenario, como Juan Magán, Bad Gyal, Ozuna o Morad, entre otros. Pero también se escuchó mucho el nombre de Pedro Sánchez en boca de los asistentes, jóvenes en su mayoría, haciendo mención a su familia, más concretamente a su madre. Eran insultos.

Gritos y cánticos contra Pedro Sánchez

Así ha sucedido con el espectáculo que dio Juan Magán sobre el escenario. Más allá de sus grandes temas y de poner a bailar al público, también dio la oportunidad a los asistentes a pronunciarse sobre la clase política. No les censuró cuando los gritos interrumpieron el show, es más, les brindó su micrófono para que pudiesen seguir con su consigna, pues él entiende que no puede pronunciarse de manera tan libre dada su postura como figura pública.

Mientras el público insultaba a Pedro Sánchez “hijo de puta”, el artista les acercó el micrófono para que se les pudiese oír mejor y llevar su reclamación allá donde proceda. A Juan Magán le divirtió mucho la escena, pues no podía reprimir su risa, a la vez que anunciaba: “Es que yo no puedo decir esas cosas”. No dejó claro si opina como su público o tiene otra versión de lo sucedido con el ‘caso Koldo’ y demás desmanes de los mandatarios socialistas. Aunque ya hay quien da por cierto que no está a favor de la corrupción que se está respirando en el Gobierno, por el mero gesto de prestar su micrófono a que sus fans griten insultos contra el presidente. Algo no bien visto por todos, pues también los hay que le reclaman imparcialidad política y centrarse en exclusiva en la música.