Anabel Pantoja y el extraño motivo de sus desconsoladas lágrimas en París

Anabel Pantoja siempre se ha mostrado al público con las emociones a flor de piel. Quizá ahí radica parte de su éxito, más allá de la fama que arrastra su apellido, y es que la sobrina de Isabel Pantoja no tiene filtros y se muestra al natural, aunque esto le traiga algún que otro quebradero de cabeza rutinario. Pero parece que le compensa, pues lo ha vuelto a hacer. La influencer, que prefiere vivir alejada de los truculentos problemas que protagoniza su familia, ha roto a llorar de forma desconsolada en sus redes sociales. Pero tranquilos, que el llanto no tiene nada que ver con la infinidad de dificultades que atraviesan sus seres queridos.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Recorriendo las calles de París, la ciudad de las luces y el amor, la joven no ha podido contener las lágrimas de emoción. Estas brotan de sus ojos por ver algunos de los enclaves más turísticos de la capital gala, como es la pirámide que corona la plaza en la que se levanta el Museo del Louvre. También al pasear por los pies de la Torre Eiffel. Un momento impactante para muchos, que quedó inmortalizado en la cuenta personal de la protagonista en Instagram. Así, se la veía llegar al punto comentado y, tras quedar en shock por la maravilla descubierta, rompió en llanto. Una escena que suele sucederle a algunas personas altamente sensibles al toparse con una creación artística.

“Es que he tardado mucho tiempo en venir a ver esto, es que es espectacular, muy bonito”, comenzaba a explicar Anabel Pantoja el motivo de sus lágrimas. Su reacción ha sido muy comentada entre sus seguidores, pero comprenden la emoción de su diva por conocer uno de los rincones del mundo que más ilusión le hacía, pese a haberlo aplazado demasiado. “Aquí se hizo la película de ‘El código Da Vinci’, de Tom Hanks, la serie ‘Lupin’, hay muchísimas películas, son cosas que yo veo, que me quedo y mira…”, relataba lo que se le venía a la cabeza al estar en uno de los enclaves más fotografiados de París.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Muchos son los usuarios que le han recriminado que llore por ver un monumento como la pirámide del Museo Louvre. Son aquellos que reclaman la misma pasión a la hora de mediar con su familia, ahora que el clan Pantoja está completamente desestructurado. Isabel Pantoja no se habla con sus hijos, tampoco con su hermano Paco, a quien ha echado de su propia casa para venderla. Entre los hermanos tampoco hay relación y tan solo la prima, Anabel Pantoja, es quien mantiene contacto con todos ellos, pero no de la misma forma que hacía antes. Ahora se ha instalado en Canarias, aunque no para de recorrer mundo, como así deja constancia en sus redes sociales. Las emociones que quiere expresar en público no son aquellas que profesa hacia su familia, pues de ellos ahora se niega a hablar. Mejor mostrar sensibilidad hacia el arte parisino…