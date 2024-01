Anita Matamoros toma una firme decisión para sentirse "respaldada y protegida"

El primer mes del año ha sido bastante complicado para Anita Matamoros que se encuentra todavía recuperándose de la pérdida de Ringo. Y no ha sido el único momento duro que ha tenido que afrontar. Este domingo, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha hablado por primera vez tras su ruptura con Nacho Santandreu. Dos situaciones en su vida por las que ha tenido que retomar un antiguo hábito: la terapia.

“Os voy a actualizar un poco de mi vida por aquí y hablando, porque las últimas veces que me he comunicado con vosotros respecto a mi ha sido en texto. Me ha parecido más fácil, pero siento que así también me sentís más cerca y es más… más como lo he hecho siempre ¿no?” comenzaba Anita abriéndose a sus seguidores de ‘Instagram’.

La charla ha tenido lugar en su coche, momentos previos a entrar a terapia: “Tengo muchas ganas de volver a ver a mi psicóloga. A principios de diciembre dio ‘el alta’, me dijo que no volviera y que estaba bastante bien, bastante fuerte. Podía volver si quería hablar de un tema en concreto o hacer un repaso un poco de lo que estaba siendo mi vida, pero ahora con lo que ha pasado con Ringo se me ha quedado un poco un shock, un trauma”, seguía explicando a su familia de internet como aquellos días de lucha y duelo habían sido demasiado para ella.

Como siguió relatando en sus redes, no esperó a estar totalmente sumida en la tristeza por su pérdida y se puso rápidamente en contacto con su psicóloga: “La llamé y me dijo que esto lo teníamos que tratar cien por cien. Básicamente por cómo sucedió, que no lo he contado porque creo que no es necesario. Ni me siento preparada ni creo que haga falta saberlo, pero al final cuando se apaga la luz y cuando hay silencio mi cabeza repite y revive la imagen todo el rato y es algo con lo que no quiero estar siempre. Los traumas creo que hay que tratarlos, los shocks, es sano, es bueno”

Anita Matamoros Instagram

“Así que estoy esperando a ver cómo vamos a desarrollar eso. Me siento fuerte y me siento afortunada al final. Estos días han sido super chulos y he estado muy distraída. La vuelta está siendo tranquila, estoy bien y tener terapia es una suerte, es una fortuna, y me hace sentirme muy respaldada y muy protegida”, habla sobre la fortaleza que le han proporcionado tanto sus amigos y familiares como sus seguidores que han compartido con ella mensajes de cariño y apoyo.

Sin embargo, no era de extrañar que surgieran algunos comentarios destructivos, por lo que la terapia ha supuesto para la influencer una protección extra: “Yo sabía que iba a recibir un tipo de mensaje de ‘no tendrás tanta pena si te vas, si estás de fiesta’. Era consciente y sabía que me iban a doler porque estoy en un momento muy vulnerable y muy sensible, pero han sido pocos”, concluía.