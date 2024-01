Anita Matamoros se pronuncia tras su ruptura con Nacho Santandreu

Esta pasada semana las redes se inundaron de mensajes de cariño hacia Anita Matamoros tras el delicado estado de salud de su compañero, una historia que terminó con un triste final. Después de días de angustia tras la caída de un tercer piso de Ringo, su perro por más de 16 años, la influencer hace frente de una vez por todas a una noticia que para muchos ha supuesto un gran impacto.

Anita Matamoros y Nacho Santandreu han roto y llevan ya tres meses viviendo por separado, así lo ha hecho hoy saber en exclusiva el programa “Fiesta”. Desde este espacio de la parrilla de la televisión se han puesto en contacto con la hija de Kiko Matamoros para hablar de este revés que ahora se conoce sobre la vida sentimental de la influencer.

“Ella prefiere hablar de distanciamiento, no usa la palabra ruptura”, comenzaba abriendo el tema Laura Roigé. “Además, me cuenta que ha sido de mutuo acuerdo, todavía queda muchísimo amor, muchísimo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto”.

La pareja llevaba una relación consolidada durante dos años y medio. Una clara muestra de pasión y emoción que finalmente ha terminado en cariño y respeto. Según ha podido saber en exclusiva desde el programa de “Fiesta” no habría entre ellos nada de “mal rollo” y simplemente “han decidido distanciarse. Que eso no significa que en un momento dado decidan retomar lo suyo, porque parece que todo ha terminado bien”.

Por el momento no se ha expresado al respecto en sus redes sociales, pero sí ha mostrado su lado más resistente. Hace algunos días, tras la muerte del pequeño Ringo, la influencer compartía en sus redes su decisión de seguir y continuar: “Tenía un viaje de trabajo programado para estos días. Y aunque sé que no va a ser fácil, ahora mismo mi prioridad es el trabajo y sanarme”, indicaba Anita a sus seguidores.

Estos días en la nieve parecen haberle sentado muy bien, rodeada de amigas y mostrando la pasión por su trabajo: “Va a pasar mucha gente por tu vida, pero no es tan fácil encontrar a personas que encajen con tu energía. Disfrútalas”, eran las palabras de una publicación de ‘Instagram’ que compartía con Anna Ferrer Padilla y Marta Riumbau, palabras que podrían entenderse como la curación al final de una ruptura.