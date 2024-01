La desgarradora carta de despedida de Anita Matamoros a su perro: "He procurado darte siempre la mejor vida"

Después de unos días en estado muy grave, Ringo, el perro de Anita Matamoros, falleció ayer. La mascota, tras haber sufrido un terrible accidente el pasado fin de semana, no ha podido superar este delicado bache de salud. Kiko Matamoros fue el encargado de desvelar la triste noticia a través de su perfil de Instagram junto a un emotivo texto. "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo", escribió el televisivo, roto de dolor.

Ahora, ha sido el turno de Anita Matamoros, su dueña durante 16 años. La influencer ha compartido una desgarradora carta de despedida en su perfil de Instagram junto a un vídeo de su perro a lo largo de los años. "Madre mía...Cuantísimo nos hemos mimado mi pequeño. Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente", comienza diciendo la hija de Kiko.

"Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad. Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que si... Pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo, mi amor. Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo... Tu familia. Estoy segura de que cuidarás de mi. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente", finaliza Anita.

El post se ha llenado de multitud de mensajes de ánimo y cariño hacia la creadora de contenido. La joven está atravesando por la peor semana de su vida desde que Ringo tuvo el accidente y se ha volcado en cuerpo y alma en intentar salvar a su mascota.