Belén Esteban manda un cariñoso mensaje a Andrea Janeiro

Este verano ha estado cargado de emociones y movimiento para todas las personalidades que trabajan con ‘La Fábrica de la Tele’, pero es Belén Esteban una de las que más ha aprovechado este periodo estival. Y es que han sido unos meses muy movidos para la de Paracuellos, que se ha dedicado a estar entre España y Estados Unidos. Sus compromisos laborales, al igual que a sus compañeros de ‘Sálvame’, la han llevado a moverse por Miami y México con motivo del docureality para Netflix: “Desde el 19 de julio no he parado, he ido a América y Sudamérica cuatro veces, ida y vuelta. He estado en Miami y México trabajando con Netflix, sale en octubre el documental. No sé si sabéis el título... Se llama 'Sálvese quien pueda'. Me fui luego de vacaciones con la familia, que nos hemos ido a Estados Unidos. Todo muy bien. Ahora ya vuelta al trabajo”, relataba a los medios.

Sin embargo, no acaban aquí todas las emociones a las que tiene que hacer frente la televisiva y es que este nuevo curso es especialmente sentido para ella debido a que no tiene a su lado a su hija Andre Janeiro. La joven ha tomado la iniciativa de abrirse carrera en Los Ángeles. Durante los últimos meses madre e hija han estado muy unidas en su viaje por Estados Unidos en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Chicago. En su recorrido realizaron paradas para ver a estrellas como Beyonce o Karol G, motivo por el cual la de Paracuellos no pudo asistir a la boda de Kiko Hernández.

Fue el pasado lunes 18 que sus caminos se separaron y ya, después de menos de una semana, la Esteban extraña a su hija: “te echo de menos, pero estoy feliz por ti, mi vida. Eres lo mejor de mi vida, mi mayor orgullo eres tú”, compartía en su historia de ‘Instagram’.

Mensaje de Belén Esteban a su hija Instagram

Por su parte, Belén Esteban ha mostrado que cuenta aún con muchas opciones laborales, de hecho continúa con un contrato con la ‘Fábrica de la Tele’: “Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer, estoy muy ilusionada”, comenta sobre los próximos proyectos que están por venir. También ha reconocido, con cierta gracia, que ha recibido ofertas de la competencia: “Me han tirado la caña de otras cadenas, me han llamado hasta de la radio, pero nunca he hecho radio”.