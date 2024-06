La confesión más dura de Diego Arrabal: "Siento que me han arrancado un trozo de corazón"

Diego Arrabal está detrás de algunas de las fotos de famosos más polémicas y las exclusivas que más han revolucionado el mundo del corazón, pero no es habitual que el paparazzo se sincere públicamente sobre su vida privada. Prefiere mantener esa parcela de intimidad alejada de la opinión pública, aunque de vez en cuando utiliza sus redes sociales para compartir algún resquicio, tal y como acaba de hacer.

El excolaborador televisivo sufrió hace un año la muerte de su madre, a quien estaba muy unido. Lamentó en su cuenta de Instagram el profundo dolor que le invadió tras la pérdida, y en el primer aniversario de su fallecimiento vuelve a sincerarse sobre sus emociones y sentimientos.

"Hace un año que te marchaste pero aún sigo en duelo y pienso en el día de tu partida, un día marcado en el calendario como el peor de mi vida", comienza diciendo Arrabal junto a una fotografía en la que aparece con su madre.

"Nadie está preparado para que una madre se vaya. No importan las circunstancias, simplemente nunca es el momento. Te quería a mi lado para siempre, aunque sé que la naturaleza no lo habría permitido", continúa el periodista fotográfico.

"Desde tu marcha siento que me han arrancado un trozo de corazón y que no me lo devolverán jamás. Cada vez que miro a tu nieto, me encantaría que pudieras ver todo lo que yo veo. Ver cómo crece, cómo juega, cómo madura con el paso de los años", expresa Arrabal con el corazón en un puño.

Diego Arrabal La Razón Mediaset

El que fuera tertuliano del extinto programa "Viva la vida" echa de menos a su madre todos los días de su vida y todavía siente la necesidad de hablar con ella una vez más. "No hay día que no piense en tí. Aún escucho tu voz y cuando miro el teléfono solo quiero llamarte para escucharte de nuevo, que me digas todo lo que me quieres y sentir que estás al otro lado del teléfono. Solo quisiera abrazarte lo más fuerte que pudiese y no soltarte jamás", concluye Arrabal su emotivo mensaje a su madre.

Pese a este momento complicado que atraviesa, Diego Arrabal cuenta con muchos amigos y seres queridos que le apoyan en su bache, empezando por su mujer y su hijo. También Alonso, uno de sus mejores amigos, que no se fue de su lado cuando perdió a su madre. "Hemos recorrido el mundo entero trabajando, miles dr kilómetros... ¡candela! Hoy quiero agradecerte públicamente que estés aquí, en el momento más duro de mi vida, en el año en que nuestra amistad cumple la mayoría de edad. Gracias hermano", escribió Arrabal entonces.