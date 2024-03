Muere la madre de Joaquín Torres: el sobrecogedor mensaje que emociona a todos

Marzo ha comenzado con trágicas noticias y eso que llevamos apenas dos días. Tras la muerte inesperada de Fernando Gómez-Acebo, primo del Rey Felipe VI, por una insuficiencia respiratoria que se complicó, después llegó la muerte del abuelo de Tamara Gorro. Ahora ha sido Joaquín Torres quien ha anunciado su dura pérdida: “Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor”, escribía el afamado arquitecto. Lo hace junto a un profundo escrito a modo de homenaje hacia su progenitora, con la que estaba muy unido, y que le deja completamente desolado tras su marcha. Ya desde hacía un tiempo que su salud venía resintiéndose, llegando incluso a trastocar los planes de luna de miel con su marido, Raúl Prieto. Este sábado se ha conocido el fatal desenlace.

Joaquín Torres sujeta la mano de su madre Instagram

“Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor”, comenzaba su escrito Joaquín Torres, compartido en el apartado de stories de su cuenta personal de Instagram. El arquitecto responsable de las mansiones de los famosos de La Finca de Madrid y otros enclaves privilegiados ahora reconoce estar destrozado y es que estaba muy unido a sus padres, pero especialmente a su madre, quien siempre le ha apoyado en sus decisiones, incluso en aquellas más duras que no todos entendieron en su día.

“Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo”, continúa mostrando su dolor Joaquín Torres, que ve un horizonte negro en su futuro sin el apoyo y la compañía de su madre. “Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar”, mantiene con firme convicción. Y se despide con una petición a sus más allegados en estos duros momentos: “Quería haceros partícipes a todos de mi gran perdida y pediros un poco de paciencia para que vuelva a estar con vosotros”, cerraba su duro escrito.