Cristina Pedroche ya ha dado a luz a su bebé con Dabiz Muñoz

La familia de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz está de enhorabuena. La presentadora acaba de dar a luz a su bebé, tal y como ha confirmado la revista “Semana”, en el hospital madrileño de Montepríncipe, donde ingresó ayer a las 19:00 horas.

Justo ayer, la presentadora compartía una imagen en sus redes sociales en la que presumía de embarazo, acompañada del siguiente mensaje: “Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando”.

Lo cierto es que Pedroche ha hecho partícipes a sus más de tres millones de seguidores en Instagram de cada nuevo detalle de su embarazo, compartiendo con ellos su alegría, nervios y dudas propias de una madre primeriza.

De momento, se desconoce cómo ha sido el parto, y aunque Cristina Pedroche manifestó en su día que le gustaría que fuera natural, aseguró que se ha informado tanto a lo largo de estos nueve meses que estaba lista para todo lo que pudiera ocurrir: “No me da miedo porque siento que voy preparada, sé lo que es, sé todo lo que puede ocurrir y sé todas las opciones que tengo… Si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así”

Ahora, una de las principales incógnitas gira en torno al nombre que la feliz pareja ha escogido para su bebé. Pedroche aseguró en su día que ya lo tenían claro, aunque prefería reservárselo para sí hasta que diera a luz: “No lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro”. Ahora que por fin ha visto su rostro, ha podido salir de dudas.