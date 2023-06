Dabiz Muñoz, luces y sombras: sus problemas de salud mental antes de conocer a Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz es uno de los máximos referentes de la cocina a nivel mundial. Nombrado el mejor chef del mundo en varias ocasiones, y ahora, DiverXo, ha conseguido el tercer puesto en el ránking de mejor restaurante del planeta. El cocinero está atravesando su mejor época profesional y personal junto a Pedroche. En menos de un mes, ambos se convertirán por primera vez en padres de una niña y no pueden estar más impacientes y felices por la llegada al mundo de la pequeña.

Ayer, la presentadora, expresaba su alegría por el reconocimiento hacia su marido y a todo el equipo de DiverXo a través de un vídeo en "Instagram". "No puedo estar más emocionada, no tengo palabras. No solo por mi marido, por ser el mejor cocinero del mundo dos años seguidos, sino por el equipo de DiverXO. Que en solo tres años, DiverXO esté en el número tres de la lista es la hostia. Normalmente esto no lo subiría, pero mis hormonas... Estoy pletórica, feliz", desvelaba, muy emocionada por Dabiz, con el que forma el tándem perfecto.

"Enhorabuena al mejor equipo del mundo, os quiero. Gracias infinitas a tanta gente, clientes, amigos, votantes, periodistas, foodies… que nos han apoyado todos estos años, es realmente emocionante y abrumador ver y recibir tanto cariño y admiración durante estos días en Valencia, no hay palabras suficientes para agradeceros todo. Seguiremos buscando los límites. Lo mejor está por llegar", declaraba el chef tras conocer que su restaurante ocupaba el número 3 de la lista de mejores restaurantes del mundo.

Dabiz Muñoz está viviendo en una nube junto a Cristina Pedroche, pero hubo un tiempo en el que no fue así. El cocinero, hasta llegar a la felicidad plena, ha atravesado un largo camino marcado por la ansiedad. La pareja, que se conoció a finales de 2014, se unió en matrimonio en octubre de 2015 y, desde entonces, son el equipo perfecto. Pero antes de la llegada de la presentadora a la vida del cocinero, lo cierto es que el chef vivió una época muy complicada.

El chef Dabiz Muñóz gana el premio al mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo, en la entrega de los premios internacionales 'The Best Chef', en el Palacio de Cibeles, a 20 de septiembre de 2022, en Madrid (España).

El principio de los problemas de Dabiz Muñoz se remontan a 2007, cuando abrió DiverXo y saltó a la fama. "Pasábamos muchas horas trabajando, la presión, la autoexigencia que yo tengo conmigo y con mi equipo... al final es un cóctel molotov difícil de digerir y en vez de disfrutar de una vida en la que haces lo que te gusta ocurrió el efecto contrario. Acabé sin disfrutar de mi profesión, angustiado por ese exito, me afectó para mal. Yo me levantaba de la cama ya con ansiedad", desveló el chef en una entrevista en 2015.

En 2013, el cocinero sufrió un antes y un después y decidió poner solución a sus problemas, ya que la situación se había vuelto insostenible. "Empecé a hacer mucho deporte, a cambiar algunas cosas que no me gustaban de mi vida, fui a un psicólogo para que me ayudase a entender la parte más creativa y más obsesiva de mi profesión, y fue una de las cosas más inteligentes que hice porque me ayudo a entender algunos procesos mentales de un tipo que está todo el día dándole vuelta a las cosas", declaró en una ocasión. Dabiz Muñoz, por la ansiedad, ganó más de 30 kilos porque "durante ocho años mi gran problema fue que la ansiedad me podía, me hacía comer como un loco y llegué a pesar 95 kilos. No supe gestionar ni el éxito ni la presión", confesó en 2019 a "El Mundo".

Dabiz Muñoz ha sabido superar sus problemas gracias al deporte y a la terapia, a la que sigue acudiendo para sobrellevar el éxito y seguir estando en la cresta de la ola de la cocina. "Tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. Me cuesta digerir estas cosas y a veces sufro con las cosas buenas que me pasan, me cuesta disfrutarlas en su justa medida. Voy a una psicóloga que me recomendaron y me viene muy bien. Me ayuda a contextualizar según qué cosas. Estas gestiones mentales con respecto al éxito y a lo que la gente piensa de ti está siendo una digestión de años. Y sigo en ello", reveló en 2El Hormiguero".

Cristina Pedroche ha sido su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años y juntos, han superado cualquier problema y adversidad. Ambos sienten admiración absoluta por el otro y han forjado una de las parejas más mediáticas y consolidadas del panorama nacional.