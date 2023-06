Cristina Pedroche, al bebé que espera: "Es que la amo, la amo"

Cristina Pedroche cuenta los días para verle la carita a su hija, nacida de su relación con el chef Dabiz Muñoz. La presentadora ha presumido de embarazo con un original mono con escote asimétrico y flecos en color azul klein de Capriche en la presentación de Atresmedia. "Desde que empecé a trabajar en 2010 en la Sexta, he ido creciendo con ellos. No puedo estar más orgullosa de lo que hacen, de cómo son, de sus valores, los comparto todos. Estoy feliz", señalaba.

"Un mesecito me queda se supone, más o menos, pero no sabemos si la niña va a querer nacer antes o no. Yo ya estoy preparada, a tope y muy feliz. Con muchas ganas de verle la carita", afirma la colaboradora de "Zapeando".

"Se está portando bastante bien el tiempo. No estoy sufriendo mucho ni el calor ni nada. O sea, los altibajos que tenemos las embarazadas pero como cualquier otra embarazada, sin más", revela Pedroche, que de lo único que se queja es de un mayor cansancio. "Soy una persona que me levanto y quiero producir, producir, producir, trabajar, trabajar, trabajar y hacer mil cosas. Entonces, a veces sentir que de la cama me voy al sofá, me cuesta, pero también soy muy consciente de mi cuerpo y si mi cuerpo me pide que esté en el sofá, yo me voy al sofá", confiesa.

Además, la presentadora ha querido dedicarle una emotivas palabras a su futura hija antes de su nacimiento. "Pues que no sabía que se podía querer tanto a alguien sin verle la cara, es flipante. Es que la amo, es que la amo". "Y que no sabía que se podía querer más a David. Veo a David y digo 'le amo' y me toco la tripa y digo 'la amo'. Dios, estoy como en una nube de hormonas y de amor", concluye.