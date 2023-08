Cristina Pedroche vuelve a las redes pero con distancia por salud mental

Cristina Pedroche se ha dejado ver por su perfil de Instagram después de que tomara la decisión, hace tan solo una semana, de que necesitaba un parón por salud mental. Este cese en la actividad de su cuenta, como ella misma comentaba en la publicación, no lo había tomado solo para protegerse a sí misma, también lo había hecho por su hija. “Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija”, decía en su publicación del 5 de agosto.

Y es que hace dos días, coincidiendo con el estreno de un nuevo capítulo de ‘Password’, del cual es presentadora, ha compartido en su perfil de Instagram una nueva publicación en la que promocionaba el programa de Antena 3: “Esta noche a las 22h en Antena 3 un nuevo programa de @passwordoficial ¡Las risas están aseguradas! Os esperamos”. Un mensaje natural que muestra cierta positividad. Sin embargo, lo que resulta significativo de esta acción es que la Pedroche ha quitado la opción de que sus seguidores puedan lanzarle comentarios a su contenido.

Después de verse metida de lleno en varias polémicas tras dar a luz, en las que se criticaba a la presentadora por su manera de hacer las cosas y de mostrarse a sus seguidores, ha decidido que necesita un tiempo alejada de las redes.

“Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto”, comentaba en su perfil cansada de generar polémica tras su embarazo. Ha comentado también que, pese a estar viviendo unos momentos muy dulces acompañada de su pequeña Laia, no ha sido todo sencillo y habla de las “sombras” que ha tenido tras el posparto y que ha necesitado “una psicóloga perinatal”. Anteriormente ya había tomado la decisión de alejar a su hija del foco mediático, pues ya estaba atrayendo mucho odio sin si quiera mostrarla en redes, es por ello que resulta lógico este siguiente paso con el fin de protegerla de los insultos y el odio con el que está teniendo que lidiar su madre al compartir su "preparación para el posparto".

“No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío” expresó así en su última publicación en la que salía mostrando la figura que se le había quedado después de que llegara la pequeña Laia.