Cristina Pedroche, harta: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental"

Cristina Pedroche ha decidido poner punto y final a las críticas recibidas en sus redes sociales por enseñar la recuperación de su cuerpo durante el postparto. Y lo ha hecho en su perfil de Instagram. Desde su casa y en bikini, la presentadora ha compartido estos días alguna imagen de su recuperación tras dar luz hace un mes a su primera hija junto a Dabiz Muñoz, Laia, lo que ha valido un sinfín de críticas.

"Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser", reveló Cristina Pedroche junto a las fotos. La presentadora asegura que nota el cuerpo con menos masa muscular pero está segura de que pronto se recuperará ya que el cuerpo tiene memoria. Pedroche, que durante todo el embarazo ha estado practicando deporte, señala que esa práctica y la meditación le están ayudando ahora mucho tras dar a luz.

A partir de ese momento le han llovido las críticas. Son muchas las voces que no ven bien su "obsesión" por recuperar su figura en tiempo récord, algo que por otro lado es normal en las embarazadas que cuidan de su alimentación y de su forma física durante el periodo de gestación. Sin embargo, Cristina se ha visto obligada a responder agotada de las críticas. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres. He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el postparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal”, ha comenzado.

Además, ha justificado que "si he compartido mis entrenamientos y la comida, es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal". Unas palabras con las que Cristina Pedroche ha explicado que su intención con lo que publica no es otra que compartir con otras mujeres que estén en su misma situación.

La presentadora afirma que "todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie, y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie. Estoy descansando muy poco, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació, y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura", ha continuado para después concluir "tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, por mí y por mi hija".

También ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento para los seguidores que siempre la apoyan: "Os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestro vida. Feliz verano a todos".