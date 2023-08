Cristina Pedroche: “Es maravilloso que mi leche vaya sabiendo a cosas diferentes”

Después de una época marcada con multitud de nacimientos llega el momento en el que los nuevos padres deben afrontar nuevos retos y, como todo lo que está en redes, nuevas críticas. El viernes pasado las redes no hablaron solo de la actriz María Castro y su decisión de no destetar a su hija después de dos años y diez meses. También hubo múltiples usuarios de Instagram que aconsejaban a Cristina Pedroche no consumir ciertos alimentos.

A la llegada del verano se incrementan las ganas de pasarlo bien y disfrutar al máximo del periodo estival, pero para los padres el verano es estar pendiente de sus hijos, sobre todo si son lactantes y su alimentación depende de la madre.

Este viernes, Cristina Pedroche celebraba la entrada del fin de semana con un asado que incluía multitud de productos, entre ellos los espárragos. Debajo de la foto acompañaba el texto de “La importancia de comer bien siempre. Pero ahora más que quiero tener la mejor leche para mi chica”.

Comida de Cristina Pedroche en el periodo de lactancia Instagram

La polémica se ha desatado en redes con un montón de mensajes que le indicaban que si quería tener la mejor leche para Laia no debería tomar espárragos ni coliflor, ya que se supone que esta da gases al lactante. A raíz de todos los comentarios, que le decían a la presentadora cómo debía alimentarse para dar de mamar a su pequeña, no ha podido dejarlo pasar y ha respondido con fuerza “igual que estudié y me preparé para el parto y el posparto lo hago con la lactancia”. Ha querido subrayar que este tipo de pensamientos promueve mitos que no tienen ningún rigor científico y ha compartido dos perfiles que le ayudaron a informarse de cómo lograr la mejor leche materna para su pequeña Laia.

Y es que la polémica no podría haber llegado en mejor momento que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchos pediatras han señalado que si no hay una dieta mágica que seguir, tampoco hay alimentos “prohibidos” durante el periodo de la lactancia. Lo que sí se debe recordar son las medidas básicas de higiene alimentaria.

Comentarios sobre la alimentación de Cristina Pedroche Instagram

La mayoría de comentarios que han hecho sobre la forma de alimentarse que tieneCristina Pedroche mientras está dando de mamar a su hija han sido que: “los espárragos cambian el sabor a la leche y el brócoli les da gases”. Siempre se han oído este tipo de rumores con respecto a la leche materna, pero el doctor Juan Casado, antiguo jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid, publicó en el diario el Mundo un artículo en el que los desmentía. “Aunque, efectivamente los espárragos, ajos, alcachofas y cebollas cambian el sabor de la leche, esto no es apreciado por el bebé y no provoca el rechazo del pecho” y no hay “ningún alimento que tome la madre que provoque gases en la leche ni en el niño”. Cómo ha matizado en su historia de Instagram, "es maravilloso que mi leche vaya sabiendo a cosas diferentes" con el fin de que la niña se vaya acostumbrando a otros sabores.

La leche materna es el alimento más completo para los niños recién nacidos, ya que ayuda a combatir enfermedades habituales en la infancia. Sin embargo, conviene estar bien informado y tomar las decisiones sobre la lactancia materna -si se prefiere retirar de la mama pasado los seis meses que recomienda la OMS o seguir hasta que el lactante decida destetarse solo- basándose en hechos y no en mitos o rumores.