La crónica de Marta Robles: “Marketing de los ‘Tamaros’ y un embarazo fallido de Ayuso entre debates y encuestas”.

Lunes

Resaca de la boda de los “Tamaros”. La revista Hola pirateada, pero, aún así, gran negocio, porque duplica su tirada. Nadie quiere perderse la exclusiva (aunque sea robando, que eso es el pirateo): El vestido de la novia – de Wes Gordon para Carolina Herrera-, el menú en las varias celebraciones con 45 cocineros confeccionado por Eneko Atxa (chef cinco estrellas Michelin), los gemelos de Íñigo con la T de “Tamaros”, la casulla de uno de los sacerdotes ardiendo, que apagó la hermana del novio a manotazos, el perdón de Iñigo a Tamara y familia (hasta en cuatro ocasiones), el outfit de la Preysler, los cuatrocientos invitados (sin teléfono)… Es el resumen de un enlace esponsorizado hasta en la “manipedi” -manicura/pedicura- de Tamara. “Dios está en los detalles”, decía Flaubert. Pues hasta de ellos ha sacado dinero la pareja…Y eso que los Tamaros no tienen “obra” (Rubén Amón dixit); vamos, que no han hecho nada relevante en la vida, excepto ganar Master chef ella y ser marquesa, también ella, porque los títulos son unipersonal y sólo se pueden compartir en las invitaciones y agradecimientos… Y ya. Lo dejo aquí, porque, oigan, que sean muy felices, pero no puedo más de esta “historia de amor” tan rentable que ya es un ejemplo en el mundo del marketing.

Martes

La resaca hoy es del debate Sánchez/Feijóo en Antena 3, con un seguimiento de casi seis millones de personas… ¿Qué contaron? De sus programas, más bien poco, pero se enzarzaron de lo lindo. Lo curioso es que Sánchez, generalmente más hábil con las palabras y la puesta en escena estaba agarrotado, iracundo, atacado de los nervios y sólo repetía como un papagallo lo de “PP y VOX es lo mismo…” Y eso se quedó en nada cuando un Feijóo tranquilo, con retranca, seguro de su discurso y con menos urgencias le dijo eso de “le propongo firmar un pacto ahora mismo para que gane la lista más votada y no hagan falta los extremos. Si gana usted, yo me abstengo y si gano yo, lo hace usted”. La crispación en el rostro, gesto y movimiento de las manos mostró a un Sánchez al que no le habían sentado bien los cuatro días de encierro en La Moncloa para preparar el debate y menos esa propuesta. Ya escribí yo en su día eso de “no te fíes de las aguas mansas”. Y así pasó que el PP consolidó su ventaja tras ese debate y, según Onda Cero, mientras que el PSOE perdió hasta cuatro escaños en las encuestas, Feijóo pudo sumar hasta 500.000 votos. Para los socialistas, Feijóo sólo dijo mentiras. Para los populares, Sánchez no consiguió callar a Feijóo. Yolanda se quejó de “ese intercambio de zascas que corresponde al pasado” y Abascal de que Feijóo le ofreciera un pacto a Sánchez para evitar un pacto con Vox… En fin, decidan ustedes. Y voten. Físicamente o por correo. Yo ya lo he hecho. Ole.

Miércoles

Isabel Díaz Ayuso revela que se ausentó del homenaje a Miguel Ángel Blanco después de una intervención quirúrgica tras perder al bebé de dos meses que esperaba. Recibe muchas muestras de cariño, incluso de sus adversarios políticos, pero también la inclemencia de los justicieros de las redes. Un tipo llega a acusarle de victimismo y dice que lo de perder un feto no es ná… Será para usted, buen hombre. Y quizás para el feto. Para una madre que ya siente a su hijo dentro, emocionalmente es muy fuerte. Claro que igual usted lo sabe por experiencia, como tantos de los que hablan en Twitter… Ayuso hizo un comunicado para explicar una ausencia destacada y volvió al trabajo. Sin medio mal gesto. ¿Victimismo? Hay tanta maldad como idiotez en Twitter. En tiempo de elecciones, más.

Ayuso vuelve al trabjo. Gtres

Jueves

Mientras Abascal cancela la entrevista electoral con ABC, después de que el periódico le llame para contrastar una información sobre sus pactos con el PSOE en pequeños municipios, el CIS de Tezanos ¡¡vuelva a dar ganador al PSOE y dice que el PP cae dos puntos!! ¿Asombroso? Más lo es que Sánchez comente que las demás encuestas son “un acto de fe”.

Viernes

Hoy cuentan que el 23 por ciento de los votos de Podemos se va al PSOE ¿Esto se lo creerá Sánchez? Ay. Aquí cada cual le presta atención a lo que le favorece. Si les digo la verdad, no entiendo la campaña de nadie. A lo mejor es porque me perdí el debate a siete, pero… como ya había votado por correo, desconecté. Espero que usted también lo haga antes de irse de vacaciones. Lo de votar, digo.