La crónica de Marta Robles: el monedero infinito de Yolanda y la boda de "Los Tamaros"

Lunes

Julio es el mes históricamente, desde que hay estadística, con mayor violencia machista. Demasiado calor, demasiadas horas de convivencia derivan en muchas separaciones y lo que es peor: provocan que aflore la violencia. Desde el pasado miércoles se han producido cuatro asesinatos machistas en Móstoles, Salou, Pamplona y Alcalá de Henares. Y tres mujeres han sido asesinadas hoy en la Comunidad de Madrid, una en un incendio provocado, otra por asfixia y otra por apuñalamiento, en lo que parece un robo. Es para echarse a temblar.

Martes

Mientras se comentan los titulares dejados por Alberto Núñez Feijóo en LA RAZÓN(como la apelación al voto útil al PP ante la división del voto de centroderecha y su esperanza de que Vox «sea consecuente y si realmente quiere derogar el Sanchismo, no lo valide»), Pedro Sánchez se acerca al programa de Ana Rosa para una entrevista de pim, pam, púm. No vi mucho, la verdad, pero los comentarios en redes dejaban al plató dividido en dos. Me pregunto si este ir y venir de los políticos aclara algo a la población o lo contrario. Por cierto, Sánchez, mira tú, ha cancelado el desayuno que tenía previsto en este periódico mañana, por «cuestiones de agenda». Ya. ¿Agenda? ¿Preparación del debate? Hombre, a estas alturas, presidente, le debería de sobrar con el finde para lo último. Y lo primero, no es creíble.

Miércoles

Jueves

La Princesa de Asturias en Girona. Me enerva que andemos todo el día comentando su vestuario. Si fuera príncipe, no lo haríamos. A su madre también le toca, pero al menos ella es consorte. De los atavíos del rey, ni mú. Leonor es una princesa que va para reina, culta, políglota y a punto de formación militar, que ya ofrece discursos con contenido. En Girona habló del futuro de los jóvenes. Por ejemplo. ¿No es más destacable que su escote o el color de su vestido? Para eso tenemos la boda de Tamara Falcó e Ïñigo Onieva, el sábado. ¡Por Dios bendito que pesadilla de boda! Con su ruptura previa, los problemas de salud, de trabajo, de ropa, de robo de joyas prestadas…Es un negocio tan abrumador que agota. Una boda hasta con cacheos para evitar que los invitados lleven móvil, hagan fotos y estropeen la exclusiva. ¿Y si hay una urgencia? Preparan un lugarcito desde donde los «destelefonados» podrán llamar. ¡Qué atentos los Tamaros! Bueno, que allá irán los 400 invitados de la pareja a hacer de extras en la superproducción del año, que reportará a los novios pingües beneficios. Y ahí, mira, como no habrá nada de mayor calado, podremos hablar durante horas de vestidos, escotes o lo que haga falta…

Viernes

Siete de julio, San Fermín. Pero me olvido porque ¡paren máquinas!¿Qué además de los 20.000 a los jóvenes, SUMAR propone un cheque de 200 euros al mes por hijo hasta que cumpla los 18 años de edad? ¡Flipo con el monedero de Yolanda! ¡Ah no: que quiere que lo paguen las grandes empresas y «los ricos»! Claaaro. Que paguen todo ellos, mientras se suben los salarios, se recortan los horarios laborales y se alargan los permisos paternales. Además, anuncia una nueva vicepresidencia, feminista (que supongo que también pagarán «los ricos»), en la que cabrá, incluso, un servicio de atención telefónica para «hombres en crisis», porque ahora se busca un feminismo inclusivo y no como el de Irene Montero… ¿Y lo de fiscalizar a los medios que propuso? Nooo, ahora Yolanda Díaz dice que todo eso fue un error… Ay. Empieza la campaña.