Carlos Hernando: “Creo que Pedro Sánchez es el mayor mal que ha tenido la política española”

El cineasta Carlos Hernando, director del documental “El autócrata”, denunciaba estos días el veto político sufrido por su cinta. Hernando tomaba la decisión de liberar de derechos el film ante la imposibilidad de estrenarlo en cines, como estaba previsto, debido a los obstáculos e inauditos requerimientos que imposibilitaban ese estreno (casi 100.000 visualizaciones solo en su canal a última hora de la tarde de ayer). El documental cuenta con los testimonios de dirigentes del PSOE que critican abiertamente la gestión de Sánchez al frente del Ejecutivo, llegando a calificarlo en algún momento como “autócrata”, de ahí el título de la película. Hablamos con Hernando a propósito de esto:

-¿Cómo surge este proyecto?

-Corriendo por El Pardo (ríe) me encontré con un amigo, profesional del sector, que me comentó que iba a participar en una producción con un político muy importante. No pude evitar plantearme qué político importante en España sería capaz de hacerse una serie a su medida. Justo al día siguiente se anunciaba en prensa que Pedro Sánchez iniciaba una serie llamada “Cuatro estaciones”. Se me ocurrió entonces la idea de hacer la contraserie, una con la que pretendía repasar en cuatro horas toda la legislatura turbulenta que hemos tenido en los últimos cinco años.

-¿Y que te motivó a llevarlo a cabo?

-Como exvotante socialista he sentido la necesidad de mostrarle a mis antiguos compañeros y compañeras del PSOE que reconsideren la orientación de su voto de cara al próximo 23 de julio. Creo que este presidente, Pedro Sánchez, ha sido el que más ha tensionado los derechos y las libertades de los españoles, el que más inconstitucionalidades ha cometido, el que más ha dado a la Constitución el trato de papel mojado, el que más pactos nocivos para la Nación ha llevado a cabo.

-¿Te esperabas este tipo de problemas cuando estabas en las primeras fases de su producción?

-Para nada. Nunca he tenido ningún problema en el ICAA. Sé que en el ICAA son grandes profesionales y están siempre para ayudar a los creadores y a los productores y me sorprendió mucho la poca colaboración que tuve el 20 de junio cuando fui físicamente a pedirles urgentemente que me la calificaran. Las majors suelen calificar de un día para otro sin ningún problema. Pero a medida que iban pidiéndome cosas burocráticas (todo siempre dentro de la ley, nunca he dicho lo contrario, ya que el ICAA tiene un mes para calificar algo), del tipo que no podía poner solo Carlos Hernando, tenía que poner los dos apellidos (eso ya retrasó dos días), o los subtítulos en euskera y catalán, empezó a resultarme extraño. Nunca pensé que me encontraría este tipo de trabas, la verdad. Lo normal es que lo vean dos o tres calificadores, llegaron a ser veintiséis.

-Hay dos canciones tuyas en la cinta que me llaman la atención: "Cuando los asesinos gobiernen" y "La guerra del abuelo".

-“La guerra del abuelo” ilustra todo el tema de la memoria democrática. Compuse esta canción como un canto a esa tercera España que está harta de los odios fratricidas y la sempiterna lucha entre las dos Españas que han querido resucitar líderes como Zapatero y Pedro Sánchez. “Cuando los Asesinos gobiernen” ilustra la parte de los acuerdos del PSOE con Bildu y está inspirada en el poema del Pastor Luterano Martin Niemöller (cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista, cuando vinieron a llevarse a los judíos yo no protesté ya que no era judío…). Esta canción es un canto y un homenaje a todos los vascos que, como Fernando Savater o Rosa Diez y tantos otros, defendieron la libertad en el País Vasco durante tantos años en los momentos más oscuros en los años de plomo.

-Solo aparecen antiguos dirigentes del PSOE. ¿Por qué ese punto de vista?

-Yo quería hacer una crítica a la figura, antropológica y política, de Pedro Sánchez desde la izquierda. Por eso escogí a antiguos dirigentes socialistas, ya que yo durante mucho tiempo he sido votante del PSOE. Ahora soy exvotante por culpa de un presidente que para mí ha sido el mayor mal que ha tenido la política española. No solo por sus pactos, sino por su carácter autocrático, su gobernar a golpe de boe, su decretoleyeismo, su forma de criminalizar a la mitad de la población española. En el documental cada personaje va aportando su visión conforme avanza el metraje: Joaquín Leguina profundiza en la ley de memoria democrática, recordando cómo Pedro Sánchez convierte la historia española de los últimos años en una historia de malos y buenos. Rosa Díez aporta mucho en cuanto a la definición antropológica del personaje, haciendo incluso mención a lo que en psicología se llama la triada oscura. César Antonio Molina lo clava definiendo la acción política del personaje como la más parecida a un autócrata, que es lo que hemos vivido los últimos años. Tomás Gómez acertando en el carácter populista de la figura política y apuntando que no tiene ideología, que bascula. Y Díaz Castillo profundizando en el cártel caudillista de Pedro Sánchez.