Eugenia Osborne habla como nunca de la muerte de su madre, Sandra Domecq: "Le eché la bronca a mi padre, Bertín Osborne"

Ya han pasado más de veinte años desde que Sandra Domecq Williams falleció un fatídico 13 de agosto a los 51 años. Ocurrió tras una larga y valiente batalla contra la leucemia, un tipo de cáncer que sufría desde hacía meses.

Murió durante la madrugada de ese viernes, sobre las 7:00 horas, en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla, donde había estado ingresada desde principios de mes. Su funeral se celebró poco después en Jerez de la Frontera, y fue despedida en el panteón familiar del cementerio de Nuestra Señora de la Merced, en presencia de familiares y allegados . Primera esposa de Bertín Osborne y madre de cuatro hijas; su partida dejó una profunda huella en su familia y círculo cercano, que todavía hoy echan en falta a una de las mujeres más destacadas de la alta sociedad.

Eugenia Osborne habla de la muerte de su madre, Sandra Domecq

Una de sus hijas, Eugenia Osborne, se ha abierto como nunca antes en el pódcast “Madres desde el corazón”, presentado por Cruz Sánchez de Lara. Visiblemente emocionada, recuerda a la mujer que le dio la vida y confiesa que se enteró de su muerte a través de la televisión, cuando solo tenía 18 años.

“Fue el segundo peor momento de mi vida. Estaban intentado hacerlo bien, esperar a que mi padre llegase de Sevilla a Jerez para contárnoslo él. Pero como estaba en Sevilla con mi hermana Alejandra, que estaba destrozada porque fue la que cuidó de mi madre, él estaba muy pendiente de ella y no le dio tiempo de llegar a Jerez para contárnoslo a nosotras antes de que la prensa se enterase”, recuerda Eugenia Osborne ante la sorpresa de la presentadora, que exclama: “¡Qué horror!”.

Bertín Osborne con sus hijas, Claudia y Eugenia, en el funeral de Sandra Domecq Gtres

La hija de Bertín Osborne continúa su relato: “Mi primera reacción, como es normal, fue enfadarme. Además, lo más increíble es que a mí acababan de operar una semana antes en el mismo hospital y me ingresaron en la habitación de al lado de mi madre. Recuerdo estar despertando de la anestesia, y mi madre, justo antes de sedarla, estaba en una silla de ruedas dándome la mano para ver que yo estaba bien”.

La bronca de Eugenia con su padre, Bertín Osborne

Un emotivo recuerdo que sirve a Eugenia Osborne para recalcar que Sandra Domecq “nació para ser madre. Para ella, nosotras lo éramos todo. Hasta cuando se estaba muriendo necesitaba estar a mi lado para saber que estaba bien. Esa fue la última vez que la vi despierta”.

Por último, Eugenia Osborne recuerda cómo fue el primer encuentro con Bertín Osborne tras la muerte de su madre, marcado por la pena y la rabia: “Llegó mi padre y le abrí la puerta, porque aunque él normalmente entraba, ese día llamó a la puerta porque estaba, el pobre, que se quería morir de pensar que me había enterado por televisión. Le eché la bronca y él aguantó el tirón. Cuando terminé de echarle la bronca, él estaba con la cara roja y las lágrimas cayéndole, me preguntó si le podía dar un abrazo. Se lo di, pero yo no fui capaz de llorar ese día porque estaba enfadada, superenfadada”.