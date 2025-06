Lomana, Lola Herrera, Lara Álvarez, Marta Hazas… triunfan en los I Premios WOMEN INSPIRA

Este martes 17 de junio, LA RAZÓN se ha vestido de gala para celebrar los primeros Premios WOMEN INSPIRA. Una ceremonia de entrega de galardones que ha reunido a un nutrido grupo de personalidades y rostros conocidos. Todos, con la principal finalidad de brindar por aquellos que han centrado su vida en potenciar el talento, la innovación y la excelencia en todas sus formas. Un acto que abrió el director Francisco Marhuenda y conducida por Carmela Díaz, que se ha encargado de dar a conocer a los premiados y el motivo por el que merecían tan distinguido reconocimiento.

Uno a uno han ido desfilando por el escenario para recoger un galardón que reconocía su inestimable labor, creatividad y compromiso en sus respectivos ámbitos profesionales. Un total de 12 premiados del ámbito social, cultural, empresaria, artístico y también influencers que ayudan día a día a conseguir un mundo más avanzado desde un marco feminista.

Premios Women en La Razón. Tomás Páramo, Carmela Díaz, Sergio Alguacil, Carmen Lomana y María García de Jaime Jesús G. Feria La Razón

De Lomana, a Lola Herrera pasando por Lara Álvarez o Marta Hazas

La ceremonia de entrega de galardones ha sido todo un éxito de convocatoria. No solo por el atractivo perfil de los premiados y los que los hacían entrega, sino también por la repercusión mediática de muchos de sus invitados. Pero este martes los protagonistas eran los que, con su esfuerzo y dedicación, han ayudado a la causa que defiende y valoran los Premios WOMEN INSPIRA. Es el caso de Carmen Lomana, que se ha alzado con el Premio INSPIRA Mujer Silver –entregado por el diseñador Félix Ramiro- por ser líder de opinión en su polifacética presencia en los medios: "Desde el cole creo que no me dan premios", decía entre risas, a las vez que destacaba que "ya no soy silver, debo de ser platino". Recoge su premio "emocionada", antes de salir corriendo a la grabación de una campaña publicitaria. Antes, muy cariñoso fue su reencuentro con Lara Álvarez, fundiéndose en un abrazo y rememorando su tiempo en Honduras, en 'supervivientes', y dedicándose elogios mutuamente.

Premios Women en La Razón. Carmen Lomana y Lara Álvarez. Alberto R. Roldán La Razón

y es que la presentadora también ha recibido un reconocimiento a su trabajo frente a las cámaras, con el Premio Carisma y Autenticidad ha sido Lara Álvarez. La presentadora, acompañada de sus padres Raúl Álvarez y Gracia González: "Con mucha ilusión, porque encima es la primera vez que me acompañan". Antes de recoger el premio a manos del actor Marco Pernas, habló de sus ganas de viajar a Asturias con su familia y sus perros, y también de ese viaje que hace con su hermano y que ya está organizando. Después de dar por finalizada su etapa en Telecinco, ahora comienza su andadura en TVE con ilusiones renovadas, aunque tras encajar un revés amoroso. Un ámbito, el sentimental, del que ha escrito mucho Megan Maxwell, Premio Inspira Lectura –entregado por el actor Sergio Alguacil- por ser una de las escritoras más influyentes y vendidas con sus más de 250 títulos en el mercado. No pudimos confirmar si intercambiaron consejos al respecto, aunque sí que disfrutaron a lo grande de la ceremonia. La escritora arropada por su hija, Sandra Miró, y cuatro buenas amigas que amenizaron la velada.

Lo mismo que sucede con Lola Herrera, cuya prolífera carrera -ella lo prefiere llamar "camino"- en el teatro y la televisión a lo largo de seis décadas le han hecho digna merecedora del Premio Trayectoria, por su inestimable aportación a la cultura española. Y lo ha hecho rescatando enseñanzas de grandes mujeres, especialmente de su familia por parte de madre: "He nacido en una época difícil un año antes de la guerra (...) en mi juventud pensaba que era débil, pero la vida me ha enseñado que soy una mujer fuerte", sentencia a sus casi 90 años, que cumple el próximo 30 de junio. Otro galardón también reconocía los 50 años de trayectoria de la marca La Roche Posay, tan bien acogida por el público femenino.

Premios Women en La Razón. Lola Herrera y Macarena Gómez Alberto R. Roldán La Razón

El momento romántico, de una ceremonia cargada de anécdotas e instantes para el recuerdo, lo protagonizaron Marta Hazas y Javier Veiga. La actriz acudía a la cita con LA RAZÓN para recibir el Premio Mujer 2025 y se lo entregaba su pareja. No posaron juntos en el photocall, pero después en el cóctel no se separaron ni un segundo, compartiendo risas y mucha complicidad. Lo mismo en el momento en el que le hizo entrega la estatuilla. La actriz destacó la importancia de haberse criado en un matriarcado y tener referentes grandes como Lola Herrera: "Recibir este premio es un lujo", asegura, a la vez que destaca lo "gracioso" que le resulta a su familia que le den un premio en un periódico, tras haber dejado periodismo para apostar por la interpretación.

Premios Women en La Razón. Marta Hazas y Javier Veiga Alberto R. Roldán La Razón

Otra pareja, la formada por María García de Jaime y Tomás Páramo, puso el toque viral. Y es que su trabajo ha sido valorado con el Premio ISNPIRA Creadores de Contenido. Ella reconoce estar "emocionada, muy nerviosa y agradecidos de que hayan pensado en nosotros para este premio". Acumulan más de un millón de seguidores, que siguen fielmente sus andaduras como padres de tres hijos, su defensa de los valores familiares y la marca España, además de sus numerosas iniciativas solidarias en pro de los más necesitados. Una exposición pública en la que "a veces afectan mucho las críticas. Es horrible, pero pasa", apunta el influencer, que recuerda que "detrás de la pantalla hay personas".

Premios Women en La Razón. María García de Jaime y Tomás Páramo. Alberto R. Roldán La Razón

Continuaron subiendo premiados al escenario. Así lo hizo Estefanía Acedo, directora de marketing de distribución y canales de Sony Pictures Televisión, en nombre de Silver Credit, AXN y Sony Pictures Televisión, premiado con el INSPIRA Iniciativa Silver. Y es que es digno de ser aplaudida su iniciativa que reclama más papeles protagonistas para mujeres mayores de 50 años para contribuir a un contexto más realista de nuestra sociedad. Macarena Gómez, embajadora de Silver Credit fue la responsable de darles su preciado galardón. La actriz derrochó simpatía dentro y fuera de cámaras, con los asistentes y protagonizó varias anécdotas, como su buena relación con Carmen Lomana, con la que recordó que su abuelo era íntimo amigo del padre de Lomana. Como curiosidad rememoraron cómo el padre de Carmen, antes de morir, la última visita que recibió fue precisamente la del abuelo de la intérprete.

El doctor Juan José Vidal se hizo con el Premio Cuidado de la Salud de la Mujer por sus 34 años de trabajo como director de la Unidad de la Mujer del hospital Ruber Internacional, unidad que él mismo fundó en 1991. Un galardón que reconocer su labor en pro de las mujeres, como también sucede con el Premio INSPIRA Solidaridad 2025 a Skeyndor, con la Fundación CRIS Contra el Cáncer, que recogió Belén Martínez, su responsable de marketing. Esta organización ha iniciado dos proyectos pioneros en la investigación oncológica, uno centrado en el cáncer de mama hormonopositivo y otro en la metástasis en melanoma.

Foto de familia de los Premios Women en La Razón. Alberto R. Roldán La Razón

También se destacó con el Premio Solución de Movilidad a Northgate Renting Flexible, por adaptarse a las necesidades de los usuarios y ofrecer gran flexibilidad con el pago por uso o suscripción. O el Premio Producto de Innovación va a manos de P-TIOX, de Skinceuticals por su sérum antiarrugas formulado con péptidos efecto ‘botox-like’ y que corrige las líneas de expresión, mejorando la textura y luminosidad de la piel.

Los primeros Premios WOMEN INSPIRA han sido todo un triunfo y, como decía Lola Herrera, si “hacéis más fiestas como estas quiero estar”. En parte también gracias los patrocinadores, La Roche Posay, y la colaboración de Time Force, Bijou Brigitte, La casa de los aromas o Gleeden. Han dejado muy buen sabor de boca, gracias también a Cervezas Victoria, Bodegas Hispano Suizas, Doña Tomasa, Baldoria, Maestros Jamoneros, Alambique de Santa Teresa, Barrel y Bercianitas.